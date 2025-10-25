今日新聞8分鐘｜澳門林寶踩錯油衝舖｜貨機機尾成功打撈黑盒入水

有片｜新田公路貨車陷火海濃煙沖天 逾10部夾公仔機熏黑焚毀

新田公路有貨車起火。今日（24日）傍晚約5時33分，一輛5.5噸貨車在新田公路往元朗方向行駛期間，在上竹園附近突然冒煙起火，途經司機見狀報警求助。消防將火警列為二級，趕至現場將火救熄，幸無人受傷。

現場照片及影片可見，涉事貨車車頭陷入火海，濃煙升上半空。有途經車輛上的人士見火勢猛烈，不禁嘆：「咁勁嘅！易燃物品呀？」火勢救熄後，可見貨車車頭燒剩支架，逾10部夾公仔機被搬出放於路邊，可見嚴重熏黑焚毀。

6男女中環滙豐總行申請貸款被捕 職員揭用懷疑虛假銀行確認函

今日 （24日）中午12時許，警方接獲中環皇后大道中1號滙豐總行職員報案，指6名男女在上址出示懷疑虛假文書，並要求申請貸款。警員到場初步調查後，6人均涉「行使虛假文書」被捕，現正被扣留調查。

被捕6名男女當中，有5人為內地人，持雙程證來港，年齡介乎55至65歲；剩餘一人為58歲本地男子。據悉，有關虛假文件為銀行確認函。案件已交由中區警區刑事調查隊第四隊跟進。

機場貨機墮海｜機尾成功打撈 民航意外調查機構取黑盒調查

香港國際機場本周一（20日）發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車，令車上兩名保安人員喪生。

受機管局委託的專業團隊日前已利用聲納裝置在海床掃瞄及測量，前日（23日）廣州打撈局的打撈船「南天翔」及拖船「穗救拖18」已靠近貨機殘骸做準備工作，至晚上「南天鵬」亦抵港加入打撈工作。昨日（24日）早上9時許起，「南天翔」、「南天鵬」及拖船「穗救拖18」已駛近貨機殘骸，打撈船吊起一個疑似引擎。下午時分，吊臂再將一束纜索垂落至機尾位置，至4時許仍未見吊起。

至昨日（24日）晚上，打撈船繼續打撈，團隊成功將浸在水中的機尾打撈上來，放置在其中一艘打撈船上。

機管局今日（25日）凌晨發出新聞稿表示，打撈團隊已於昨日（24日）晚上10時41分吊起失事貨機機尾，並放在躉船，移交民航意外調查機構處理，進行包括取回俗稱「黑盒」的飛行記錄儀的工作。打撈船日間亦先後從海中吊起失事貨機的其中一個引擎及起落架。兩艘專業打撈船正繼續於香港國際機場北跑道水域打撈。打撈工作於昨日展開並將持續數日。打撈工作展開以來，香港國際機場航班運作維持正常。

澳門黑沙環林寶堅尼衝入食店釀6傷 六旬司機疑踩錯油涉2罪遭拘控

澳門黑沙環發生嚴重交通意外。今日（25日）下午約2時半，一輛林寶堅尼跑車高速衝入馬交石街廣華新邨一間茶餐廳，6人受傷（37至75歲）。大批治安警和消防趕抵救援，據報60多歲男司機左腳挫傷；另外3名男食客和2名女員工受傷，當中一人頭部裂傷、情況暫時穩定，其餘傷者分別口腔出血、胸部挫傷、下巴裂傷和受驚情緒不穩，均由救護車送院治理。

治安警交通廳代廳長梁華志在現場表示，初步相信男司機泊車期間踩錯油門後導致車輛衝入店鋪，他通過酒精呼氣測試，警方初步檢控他起動不小心，以及循過失傷人跟進。

立法會選舉｜葉劉宣布棄選： 不是因為年齡，續做行會不退休

【立法會選舉2025】行政會議召集人葉劉淑儀領導的新民黨，今日（10月25日）公在第八屆立法會參選名單，75歲的葉劉一如預期宣布放棄連任，葉劉長達17年的議員生涯將隨本屆立法會任期結束而劃上句號。她向支持承諾自己「不是退休」，強調會繼續行政會議及智庫工作，繼續做政策研究及推動民間外交。

維港海上大巡遊開鑼 市民憂步黃鴨後塵趕首日打卡：千祈唔好爆

【維港海上大巡遊／LABUBU／多啦A夢／滑嘟嘟／KAWS & 芝麻街】維港海上大巡遊今日（25日）下午2時起舉行，4個巨型充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS & 芝麻街ELMO已經「吹漲」，在金鐘添馬公園對開海域「沐浴」，供市民打卡拍照。

「南上加南」聯合發布宣傳片 殲35、運20等亮相｜多圖

10月22日，南部戰區、南部空軍、南海艦隊聯合發布宣傳片，片中出現了福建艦彈射戰機畫面，還有空警-600等多種艦載機。

江門居民稱在家睡覺滅蚊人員闖入拿走綠植 政府熱線：有法律依據

據《浪潮新聞》，廣東江門胡先生表示，他在家中睡覺醒來，發現綠植不見了，查閱CCTV影片後才得知，是「滅蚊」工作人員突然闖入他家將綠植拿走。江門市政務熱線回應稱，相關滅蚊措施有法律依據，但暫時沒有查到，後續查明將反饋。