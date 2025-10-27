南沙舉行首届大灣區青年城市定向挑戰賽　梁振英籲把握大灣區機遇

南沙上星期一連兩日（25日及26日）舉行首届粵港澳大灣區城市定向挑戰賽，有60名來自大灣區的大專學生參加，當中包括香港八大院校的學生。全國政協副主席梁振英致辭時指，大灣區充滿機遇，無論是創科、商貿、文化設計，年輕人都有發揮空間，他呼籲學生積極發掘這裡的機遇。



粵港澳大灣區城市定向挑戰賽由大灣區香港中心主辦，首届有23隊來自大灣區的大專學生參加，涉及60名學生。挑戰賽涉及五條主題路線，包括「灣區共融」、「科創智享」、「文旅風情」、「健康宜居」及「城市活力」，鼓勵學生體驗觀感受大灣區的發展規劃、產業佈局與生活氛圍。

梁振英在活動開步禮上致辭指，年青人是大灣區建設的活力和創意的源頭，也是大灣區融合發展的受惠者。他指，大灣區充滿機遇，無論是創科、商貿、文化設計，年輕人都有發揮空間，呼籲學生探索南沙的面貌和把握機會。

港大土木工程學系碩士生孫同學指，今次比賽令她印象最深刻的地方是新鴻基南沙慶盛樞紐綜合體項目。他說，這個樞紐實踐了以公共交通為導向的發展，集商業、住宅、辦公、地鐵、高鐵於一身，還可以直達深圳、香港等灣區各個地區，體現了路線灣區共榮的主題。