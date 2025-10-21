大灣區行業發展指數｜港金融、貿易物流、文體旅領先　創科排第二

團結香港基金今日（21日）發布《大灣區行業發展指數2025》，報告指出，本港在金融服務、貿易及物流、文化體育及旅遊行業領先於其他大灣區城市，蟬聯榜首，創科排名則低於深圳及廣州。另外，大灣區綜合6個重點行業的按年增長率上升約2%，其中創新科技成為增長火車頭，上升近15%，建造及房地產跌勢則放緩。



團結香港基金聯同大新銀行今日（21日）發布《大灣區行業發展指數2025》。（大會提供）

《大灣區行業發展指數2025》由團結香港基金和大新銀行合辦。今年兩大主題為AI及企業出海，探討企業遇到的挑戰和發展策略。

調查訪問逾3,400間大灣區企業，結果顯示，大灣區綜合6個重點行業，包括金融服務、創新及科技、貿易及物流、製造、建造及房地產、文化體育及旅遊的按年增長率，由去年的4.9%加快至今年的7.1%，上升約2%，其中創新科技成為增長火車頭，上升近14.8%，製造業持續邁向智能化發展增長8.1%，建造及房地產仍下跌，不過跌勢放緩。

六大行業中，本港在金融服務、貿易及物流、文化體育及旅遊行業領先於其他大灣區城市，蟬聯榜首，創新及科技業、製造業、建造及房地產業則由深圳或廣州領跑大灣區。研究指出，雖然建造及房地產業發展指數下跌，但受惠於一系列「撤辣」措施，香港一手私人住宅成交量比撤辣前有所回升。

另外，就內地企業「出海」方面，逾半受訪大灣區企業表示有意出海，當中最受歡迎目的地是東南亞（34.8%）及中東（16.6%），比傳統歐美市場（12%至13%）更高。研究建議，港府可改善現有駐外辦事處網絡，提供品牌推廣和商務配對等在地服務；亦可在北都發展智能微工廠產業；向內地企業展示香港如何協助出海，把握機遇。

署理商務及經濟發展局局長陳百里表示，「AI」與出海」不只是兩個產業議題，更是推動香港與大灣區發展的突破口。（大會提供）

署理商務及經濟發展局局長陳百里則指，「AI」與「出海」不只是兩個產業議題，更是推動香港與大灣區高質量發展的戰略突破口。透過政策引導與市場力量的結合，當局有條件把這兩個優勢做大做強，為企業、人才和資金創造更廣闊的舞台。

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉建議，集中提升勞動力的AI 素養。（大會提供）

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉則表示，近八成受訪企業認同AI是推動轉型升級的關鍵。若想推進AI與產業深度融合，他建議政府集中提升勞動力的AI 素養，加強區内數據流通，以及建立公共服務性質的AI 平台，讓各行各業均享受AI發展帶來的紅利。