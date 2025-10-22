躍動大灣區青年創業計劃啟動　13個創業項目獲資助闖大灣區拓商機

香港青年創業家總商會周二（21日）舉行「躍動大灣區青年創業計劃」啟動禮，今年吸引逾140隊青年團隊報名，最終13個具潛力的項目脫穎而出，涵蓋人工智能、教育科技、文化創意、寵物經濟、銀髮及綠色產業等多個範疇，當中包括和文創教育推廣中華文化的「文物運動」和以遊戲形式宣傳防詐與性教育的檸檬草娛樂，兩者均展示香港新一代青年創業家的創新能力與專業知識應用。



本屆入選項目橫跨多個新興產業，包括AI智能投資平台、AI教育品牌、文創品牌、跨世代健康社企、模擬投資平台等。

文創融入潮流設計 以創意演繹傳統文化

在文化創意領域中，「文物運動」創辦人袁嘉駿表示，公司以現代美學重新演繹文物，透過原創商品喚起年輕人對中華文化的興趣。他舉例，曾以足球明星碧咸的書法紋身「生死有命，富貴由天」為靈感設計文創商品，因為紋身對年輕人來說是相當「有型」的東西，他希望把書法結合潮流，讓大家重新認識文化背後的美。曾任職博物館的袁嘉駿說，他觀察到傳統文創多為複製展品內容，例如把展品複製到明信片中，當中缺乏轉化，因此使他萌生將中日文化結合的構思，例如把中國書法融入日本御守，或會產生有趣的文化化學作用。

對於未來的發展大計，袁嘉駿表示，公司現正獲資助開發產品，計劃明年書展推出市場。現時會先以香港為試點建立品牌，未來則會一步步推向大灣區，並希望讓文化教育以更生活化方式傳承。

以遊戲推廣防詐教育 內容受年輕人歡迎

在遊戲及教育領域，檸檬草娛樂創辦人蘇麗婷的作品《你今晚有空嗎？》以遊戲方式推廣防詐及性教育。蘇麗婷表示，留意到現時交友軟體氾濫與詐騙手法日新月異的情況，而針對年輕人防詐意識與性教育的資源有待更新，於是團隊運用創意，透過沉浸式遊戲，以真實案例改編並結合戀愛體驗與教育意義，幫助年輕人建立正確價值觀。她說，遊戲於易次元平台推出試玩版本後，已累積逾十萬次體驗及188萬次觀看，並且深受大灣區女性玩家歡迎。

對於未來公司的發展，團隊計劃在資助支持下，進行內容優化與繁體字版本製作，明年初將正式版本上架，並針對不同地區的文化與規範作出在地化調整，以推廣防詐意識與性教育普及。

啟動禮由多位政商界人士主禮，包括民政及青年事務局副局長梁宏正、青年發展委員會副主席梁毓偉及立法會議員邱達根等。民政及青年事務局青年事務科青年專員陳瑞緯致辭時表示，今屆政府十分重視青年發展工作，當局自2019年推出「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」以來，支援超過200團隊，其中70多個成功落戶深圳、廣州、珠海等大灣區內地城市，並在當地穩步發展。他期望，青年能突破界限，加深認識國家發展大局，善用大灣區發展帶來的全新機遇。

香港青年創業家總商會會長謝海發說，躍動大灣區青年創業計劃不單是一場比賽，更是香港青年創業家總商會緊貼施政報告方向，為青年打造的創新舞台。而今次榮幸獲得等五間專上院校及熱心機構的鼎力支持，不僅擔任評審，更派出專家擔任榮譽導師，22位榮譽導師將為青年提供專業指導及資源對接，加上本會在大灣區的資源，將助力青年實現從本地創新到區域拓展的飛躍。

青年創業家總商會主席陳慶達表示，本屆入選團隊以AI應用與精準市場觸覺為主要特點，展現港青「科技驅動、精準觸覺」的優勢，而參賽者平均年齡約30歲，充分展現香港新一代的活力及創意。