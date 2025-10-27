今日新聞8分鐘｜借$370冇影呃錢男被捕｜父母去澳門12歲仔墮斃

順天邨巴士總站外的士撞斃八旬婦 司機涉危駕引致他人死亡被捕

秀茂坪發生致命交通意外。周日（26日）晚上10時28分，一輛的士駛至順天邨巴士總站對開時，撞到一名正在過路的84歲黃姓老婦。事主陷入昏迷，送往聯合醫院搶救後至周一（27日）凌晨零時28分證實不治。警方以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕該名47歲楊姓男的士司機，他現正被扣留調查。

機場貨機墮海｜機尾、前半部機身及機頭先後運走 倒扣灣泊岸

今（26日）凌晨零時許，警方接獲報案，指長青公路往屯門方向，一輛城巴與一架拖頭相撞。警方及救護車接報到場，事件中3名城巴乘客受傷，兩人左手臂擦傷，另一人腰痛，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

涉事為城巴路線962X。網上影片可見，當時拖頭剛落橋，兩車平排而行，駛至長青隧道出口路段時相撞，拖頭上疑有闊身物件撞到城巴左側，導致上層擋風玻璃爆裂，有零件飛出。有目擊者在社交平台圖文並茂，指當時「（巴士）被隔離線嘅貨櫃車炒埋嚟攔腰撞到」，直嘆「幸好只有三人輕傷，如果再大力少少我們都受到影響。」

連環爆炸案3男罪成 囚16年8月至18年 官斥行為是向社會宣戰

3名男子被指與2020年初的連環爆炸事件相關，包括明愛醫院急症室男廁、羅湖站月台的爆炸事件，並涉嫌策劃在將軍澳周梓樂悼念會上放置20公斤爆彈。3人早前經審訊被裁定串謀導致爆炸罪成，案件今(27日)在高等法院判刑，法官陳仲衡斥被告的行為是向社會宣戰，判被指是案件首腦的首被告何卓為入獄18年，其餘兩被告李嘉濱及張家俊判囚16年8個月，又因何卓為違反緩刑令，需執行早前判處的6天監禁，刑期和本案分期執行。此外，兩名脫罪被告何培欣及周皓文要求取回訟費，但陳官認為他們均有自招嫌疑，駁回兩人的訟費申請。而脫罪女被告楊怡斯要求取回她的Chanel手袋及一雙白鞋，法官認為與案無關，准她取回，但警方搜查時撿獲的現金，則予以充公。

O記跨部門全港反黑拘52人包括3少年 掃145娛樂場所檢依托咪酯等

為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2025」，有組織罪案及三合會調查科（O記）聯同各總區、警區及機動部隊人員，昨日（25日）進行全港性的「犁庭掃穴」行動，突擊搜查145間娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會及遊戲機中心等，進行拘捕及大規模掃蕩，以打擊有組織犯罪活動，堵截犯罪份子的收入來源。行動中，共52人（16至76歲）被捕，包括3名本地少年。人員亦檢獲約2.3萬元現金、懷疑毒品包括150多克氯胺酮（俗稱K仔）及約2700粒依托咪酯煙彈（前稱太空油）等，總市值約72萬元；另檢獲大量賭具等。

青衣長康邨12歲仔獨留在家墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕

青衣長康邨發生男童墮樓意外。昨日（26日）晚上7時59分，警方接獲途人報案，指一名男童倒臥在康順樓對開平台，懷疑他從高處墮下。人員接報到場，該名12歲男童當場被證實死亡。人員經初步調查，於現場沒有檢獲遺書，相信他從上址一單位墮下。警方以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕男童42歲崔姓母親及44歲俞姓父親，二人已獲准保釋候查。據知男童父母於週末前往澳門探望朋友，曾邀兒子同遊但被拒絕，最終兒子獨留在家。

美孚傷心港女哭遇借錢黨！大叔港鐵月台賣慘：唔會呃你 騙走$370

騙徒手法層出不窮，利用善心騙財令受害人慘上慘。有年輕港女在網上上載影片，表示日前經過港鐵美孚站，本因其他事而不開心，邊哭邊致電朋友傾訴，詎料1名陌生大叔走近向她賣慘，聲稱「喺天水圍過嚟」，但「條鎖匙留咗喺東涌」，但身上沒有其他財物，希望可以借錢乘搭的士，本身傷心的港女泛起同情心，「見佢都咁慘，大家同病相憐」，於是給對方370元。大叔收錢後提供電話號碼，聲稱稍後可聯絡還錢，惟事後被揭發是假號碼，港女唯有慘呻「$370當買個教訓」。

年宵2026｜維園檔王熟食檔23萬成交 按年升26% 高出底價約12萬

2026年維多利亞公園年宵市場的400個年宵攤位，今日（27日）起公開競投，當中最接近維園銅鑼灣出入口的兩個快餐攤位，最終分別以23萬及15.5萬元成交，即來年「舖王」較對上一次高4.8萬元。

東部戰區空軍多架轟-6K 赴台島周邊海空域展開模擬對抗訓練

近日，東部戰區空軍多支部隊開展實戰化訓練，檢驗部隊對重點區域偵察預警、空中封鎖、精準打擊等能力。

貝森特：美國將放棄100%關稅 中國延稀土管制1年並採購美國大豆

中美在馬來西亞吉隆坡舉行經貿談判10月26日結束，雙方達成了初步共識。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）同日表示，他與中美經貿中方牽頭人、中國國務院副總理何立峰的會談富有建設性，為中美元首會談奠定了非常積極的框架，將避免美國對中國商品加徵100%關稅，並實現中國推遲稀土出口管制。