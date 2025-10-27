基孔肯雅熱｜謝展寰今巡鳳德邨　食環署揭有蚊有積水即控物管公司

鑽石山鳳德邨出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，食環署今日（27日）派員巡查患者住所附近一帶，發現鳳德邨有蚊子滋生及積水情況，即向屋苑物業管理公司提出一宗檢控，並發出一張法定通知書，要求該公司負責人必須做好清除蚊子滋生地的工作。食環署亦發現附近地盤有蚊子滋生及積水情況，向該地盤承辦商分別提出一宗檢控及發出4張法定通知書。



環境局局長謝展寰今日下午到鳳德邨及附近一帶視察，他指本港2018年也曾出現18宗透過蚊傳播的本地登革熱個案，因着政府和各界合力防蚊滅蚊，成功切斷傳播鏈。他鼓勵食環署員工加強防蚊滅蚊工作，全力遏止今次基孔肯亞雅熱的傳播。



環境及生態局局長謝展寰（右三）今午在食物環境衞生署署長吳文傑（左一）和助理署長（行動）蔡家偉（右二）陪同下於黃大仙鳳德邨聽取食物環境衞生署人員匯報地區加強預防基孔肯雅熱的工作。（政府新聞處相片）

環境及生態局局長謝展寰（右二）今午在食物環境衞生署署長吳文傑（右三）和助理署長（行動）蔡家偉（右四）陪同下於黃大仙鳳德邨視察地區加強預防基孔肯雅熱的工作。（政府新聞處相片）

謝展寰指2018年成功切斷本地登革熱傳播鏈 鼓勵食環署員工加強防蚊滅蚊工作

謝展寰今午在食環署署長吳文傑、助理署長（行動）蔡家偉及相關部門代表陪同下，到黃大仙鳳德邨及附近一帶視察地區防蚊工作。

謝展寰表示，本港2018年也曾出現18宗透過蚊傳播的本地登革熱個案，因着政府和各界合力防蚊滅蚊，成功切斷傳播鏈。他鼓勵食環署員工加強防蚊滅蚊工作，全力遏止今次基孔肯亞雅熱的傳播。

謝表示，在現有強化措施的基礎上，政府會全力加強控蚊工作。環境局今日召開了政府跨部門防治蟲鼠督導委員會特別會議，指導各相關部門在其所屬範疇內加強防蚊滅蚊；食環署各分區辦事處亦會在地區層面召開跨部門會議，全方位加強防蚊滅蚊。

因應出現基孔肯亞熱本地個案，食環署在患者居住的黃大仙區加強防蚊滅蚊工作。圖示食環署人員今日到當區一幼稚園派發宣傳單張，提醒學校採取措施防治蚊患。（政府新聞處相片）

衞生署10月26日公布首宗本地感染基孔肯雅熱患者居於鑽石山鳳德邨，屋苑內張貼提醒居民防範基孔肯雅熱海報。（資料圖片／梁鵬威攝)

謝展寰促物業管理人員視察樓宇和屋苑範圍公共地方 徹底清除積水

謝展寰呼籲市民支持及配合政府的工作，包括如出現發燒、皮疹或關節痛症狀的人士，應盡快求醫或聯絡衞生署衞生防護中心。他指要有效防蚊滅蚊，市民亦應小心檢查自己的家居；物業管理人員也應視察樓宇和屋苑範圍的公共地方（例如花圃、垃圾房和天台等），徹底清除積水，避免蚊子滋生。

吳文傑今日出席物業管理業監管局「持續專業發展講座」期間，亦呼籲業界與政府㩦手合作，在其轄下物業管理範圍內加強防控蚊患措施。

衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，患者居於鑽石山鳳德邨，屋苑對面的龍蟠苑即有人員噴滅蚊煙霧。（資料圖片／梁鵬威攝)