獸母要2歲兒為她口交並拍片　官對子女仍愛被告感心碎　判囚30月

在內地出生並曾任老師的一名母親，涉拍攝2歲兒子為她口交的片段；至兒子4歲，又拍下兒子要1歲女兒口交的片，並傳送給丈夫。後來她與丈夫離婚，丈夫在離婚訴訟呈上影片而揭發本案。母親早前承認兩項非禮及製作兒童色情物等5罪，案件今（28日）在區域法院判刑，暫委法官鍾明新指本案並非單一事件，最令人心碎的是被告的子女仍然很愛被告，被告身為孩子的生母，卻對他們落下如此創傷，判被告入獄30個月。



女被告WCT（36歲，家庭主婦）承認2項向16歲下的兒童作出猥褻行為及3項製作兒童色情物品罪。控罪指，她在2019年12月12日至2020年12月11日之間某日，兩度在太子某單位向男童Y作出嚴重猥褻作為，以及兩度以電話製作載有兒童色情物品的錄像；及於2021年12月12日至2022年12月11日之間某日，在上述單位以電話製作載有兒童色情物品的錄像。

被告WTC在區域法院認非禮及製作兒童色情物品等5罪，被判囚30個月。(黃浩謙攝)

官指被告似形容遭夫脅迫下犯案

控方引述被告的精神及心理報告指，被告否認為獲得性滿足犯案，但獲得性滿足屬控罪元素，疑被告說法是否符合控罪要求。

鍾官亦指，報告形容被告似指在丈夫脅迫下犯案，認為她並沒有錯，若她是脅迫下犯案，便不應認罪，又質疑被告求情信中自稱未能好好保護孩子，是否代表被告仍然不知道自己有錯。

辯方指夫確曾要求在子女面前性交

辯方回應指，被告犯案屬其意願，亦是為了獲取性滿足，但僅屬一小部份的原因。被告丈夫確曾要求與她在子女面前性交，故被告拍片是為了告知丈夫不要再這樣做。此外，被告認為她當時應阻止有關行為，但她沒有這樣做，故覺得自己沒有保護好孩子。被告在求情信指她知道行為愚蠢及糊塗，對此非常後悔及已經知錯。

官接納被告曾遭丈夫惡劣對待

區域法院暫委法官鍾明新判刑時引述指，被告現年36歲，在內地出生，在江南大學畢業，曾在內地任職老師。鍾官接納被告遭丈夫惡劣對待，惟這並非她犯案的藉口。且案件非單一事件，而是持續發生。最令人心碎的是，案發後子女仍然很愛被告，斥她身為孩子的親生母親，卻令他們落下創傷，判被告入獄30個月。

被告與夫育有2子1女

案情指，被告在內地出生，2016年來港及結婚，之後誕下2子1女。在2023年取得香港身份證後，在港定居，與丈夫子女同住在太子的單位。

在2024年4月，被告與丈夫展開離婚訴訟，3名子女與被告同住。同年6月，被告丈夫向警方交出被告傳給他的涉案影片。

兒子Y臉貼被告臀 被告大笑

涉案3段影片都在家中拍攝。其中一段影片在2019年12月12日至2020年12月11日之間所拍，被告在片中張開雙腿，2歲的兒子Y伸出舌頭舔被告的下體；餘下影片則拍攝到Y把臉龐貼向被告的臀部，並錄到被告的大笑聲。

另一段影片則拍到4歲的Y，把下體放向未滿1歲的妹妹A的口中，影片時長約12秒。其後，被告將3段影片傳送給丈夫。

被捕後認與夫會在子女面前性交

被告在2024年6月被捕，她在錄影會面稱她與丈夫會在子女面前口交和性交，她知道兒子Y會模仿丈夫的行為，她拍下影片給傳送給丈夫。

案件編號：DCCC 90/2025