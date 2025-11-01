結業潮｜華潤旗下超市U購Select高峰期100間店　本月將縮減剩4間

【結業潮／零售業／華潤集團／U購Select／超級市場】本港結業潮持續，華潤集團旗下超級市場「U購Select」成立於2015年，並在2023年踏入高峰期，全港分店有約100間，惟隨後開始大幅縮減規模，截至今年10月底，只餘下6間門店仍在營業，分別位於天水圍、屯門、將軍澳及柴灣，即目前九龍區再無U購Select門店。



但U購Select並未停止結業的步伐，將軍澳富寧花園及藍塘傲店部份貨架已清空，兩店職員都透露店舖已不再補貨，11月期間將結業，即U購Select全線屆時只餘下4間店。有店員認為，生意欠佳是店舖結業的主因︰「公司白交租，十幾萬點交呀？」



本港結業潮持續，去年初有報道指，華潤集團旗下超級市場「U購Select」疫情期間擴展至約100間分店，管理層發現本港消費氣氛沒有明顯改善，競爭卻不斷加劇，於是由2023年起縮減數十間虧損分店，減至全港約57間，並洽商從內地引入新產品吸引顧客。

10月底全港剩餘6間店 九龍區絕跡

U購Select今年更曾傳出全線結業的消息，官網最後一次更新顯示，全港已縮減至11間門店，記者再通過致電商場管理處、網民資訊及實地觀察，發現截至10月底，只餘下6間門店仍在營業，包括天水圍天恩商場、屯門三聖商場、將軍澳富寧花園、將軍澳藍塘傲、柴灣翠灣邨商場及東涌滿樂坊。

至於網頁列表上提到的其他分店，即西營盤第三街、西營盤家安大廈、鴨脷洲大街、鑽石山宏景花園商場、元朗朗善邨，全部都在近月結業，即目前九龍區再無U購Select門店。

將軍澳兩店11月將相繼結業 店員嘆︰公司白交租

不過，U購Select即將再減至4間分店，《香港01》記者上周日（10月26日）曾到將軍澳富寧花園及藍塘傲兩店觀察，雖然門外沒有貼出告示，但冷凍食品及餅乾等貨架已清空，兩店職員均透露店舖已不再補貨，即將在短期內結業，最後營業日為11月初至中旬。

富寧花園店職員表示，店舖結業後將被遣散，感嘆集團分店數量愈來愈少，估計難逃撤出香港的命運。藍塘傲店職員則認為，生意欠佳是店舖結業的主因，估計將被公司調派至其他分店。「公司白交租，十幾萬點交呀？」

熟客習慣跑步順路買飲品 對結業感到可惜

對於U購Select被傳有可能全線結業，藍塘傲店熟客張先生感到可惜。他平日在附近跑步時，順路到店購買飲品解渴，惟店舖結業後則要花時間走至其他商場，認為會帶來不便，但他相信未來再有超市願意進駐相同舖位。

第100間分店2023年3月屯門和田商場開張

翻查資料，華潤萬家前身的華潤超級市場，以華潤採購有限公司的名義，早於1984年2月14日起，在港經營超市及批發業務，直至2015年開設品牌「U購Select」，首兩店同年4月在太子道西及深井碧堤坊開張，其後不斷擴張，第100間分店2023年3月在屯門和田商場開張。