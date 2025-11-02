結業潮｜華潤旗下超市U購Select本月剩4間店　學者分析3原因縮舖

【結業潮／零售業／華潤集團／U購Select／超級市場】本港結業潮持續，華潤集團旗下超級市場「U購Select」2023年曾踏入高峰期，全港分店有約100間，惟隨後開始大幅縮減規模，本月將餘下4間門店營業，分別位於天水圍、屯門、柴灣及東涌。



有經濟學者分析指，U購Select形象定位不突出，不敵香港零售商，加上香港經濟轉差，面對高昂的租金及薪金水平，撤出香港市場為意料之中。也有學者料不敵淘寶及拼多多的衝擊，相信淘寶一件包郵及本地退搶走不少市場。「其實有錢唔等於要燒，養住蝕本冇着數不如執左佢。」



將軍澳藍塘傲U購Select將於11月內結業。（董素琛攝）

柴灣康翠臺9月9日最後營業。（董素琛攝）

U購Select今年初傳出全線結業的消息，官網最後一次更新顯示，全港已縮減至11間門店，記者再通過致電商場管理處、網民資訊及實地觀察，發現截至10月底，只餘下6間門店仍在營業，包括天水圍天恩商場、屯門三聖商場、將軍澳富寧花園、將軍澳藍塘傲、柴灣翠灣邨商場及東涌滿樂坊。

U購Select將軍澳兩店將結業 全線縮減剩4間店

惟近日將軍澳兩店有店員向記者透露，店舖已不再補貨，即將在短期內結業，最後營業日為11月初至中旬。即U購Select全線將縮減剩4間店。（見另稿）

西環第三街U購Select已在9月16日最後營業。（林遠航攝）

經濟學者李兆波分析指，U購Select的形象定位不突出，對比眾多競爭對手，在平民至中產顧客都沒有特別優勢。（資料圖片）

李兆波：U購Select形象定位不突出 不敵香港零售商

經濟學者李兆波分析指，U購Select的形象定位不突出，對比眾多競爭對手包括百佳、惠康、優品360、一田、HKTVmall、DONKI及阿信屋等，在基層至中產顧客都沒有特別優勢，惟面對香港高昂的租金及薪金水平，加上近年受到網購的衝擊，相信其經營環境愈來愈困難。

不過U購Select背後的華潤集團財力雄厚，為何不堅持下去？李兆波認為上市公司講求回報率，當購入美債也能賺取幾厘利息的收益，華潤「交學費」後或發現香港市場不容易駕馭，沒必要再繼續維持蝕本生意。

U購Select撤出香港市場為意料之中

李兆波補充指，雖然統計處最新公布的零售業銷貨額錄得313億元，按年升5.9%，惟相比疫情前仍相差逾100億元，因此U購Select撤出香港市場為意料之中。「今年聖誕節上返三百五十幾億就謝天謝地，以前一定有四字頭。」

香港大學經濟及工商管理學院講師阮穎嫻認為，U購Select撤出香港的主因，與不敵內地網購市場如淘寶及拼多多的衝擊有關。（資料圖片／黃偉倫攝）

華潤旗下華潤堂2024年11月8日全線結業。（資料圖片）

阮穎嫻：商業化不足 姐妹品牌華潤堂去年港全線結業

香港大學經濟及工商管理學院講師阮穎嫻認為，國企的商業化及創新程度或有所不足，例如U購Select的姐妹品牌華潤堂，去年也撤出市場結束香港全線分店，「其實有錢唔等於要燒，養住蝕本冇着數不如執左佢。」

撤出香港主因不敵淘寶拼多多 本地超市也同受衝擊

阮穎嫻分析指，U購Select撤出香港的主因，是不敵內地網購市場如淘寶及拼多多的衝擊，由於近年香港貼近內地的網購及物流模式，市區的自提點數量激增，距離家中數分鐘路程內，已最少設有5至6間自提點，以致市民都習慣網購，甚至購買衞生巾等日用品。

除了U購Select外，阮穎嫻認為百佳及惠康等超市也同受衝擊，但影響程度不及U購Select，因此百佳部份高端品牌近年也降級轉型回普通超市。

淘寶一件包郵及本地退等服務搶走不少市場

阮穎嫻又指，內地網購平台也逐步完善香港的業務，例如淘寶便推出「一件包郵」，並支持在香港退貨服務，加上貨物種類繁多，更吸引大量市民選擇網購。「一件買郵啲人真係濕碎嘢都買落去。」