兒童汽車椅｜11.1起8歲以下必須用　運輸署指可大幅減低傷亡達7成

本周六（11月1日）起，所有8歲以下的兒童，除非身高達到1.35米，否則無論坐在前座或後座，都必須使用兒童束縛設備，例如兒童安全座椅。此外，8歲或以上的兒童或身高至少1.35米者，則需使用兒童束縛設備或佩戴成人安全帶。運輸署指，研究顯示，兒童束縛設備能大幅減少車輛迎頭碰撞事故中，兒童的傷亡風險達70%。



11月1日起，所有8歲以下的兒童，除非身高達到1.35米，否則無論坐在前座或後座，都必須使用兒童束縛設備，例如兒童安全座椅。（運輸署圖片）

運輸署今日（29日）在社交媒體專頁發文，指近年來香港私家車中，涉及8歲以下兒童的交通意外逐年上升的趨勢。根據統計，私家車在這類事故中的比例已從2021年的約43%上升至2024年的60%。研究顯示，兒童束縛設備能有效減少車輛迎頭碰撞事故中兒童的傷亡風險，降低幅度達70%。

運輸署提醒車主，選擇兒童束縛設備時，首要考慮是按產品適用的身高及／或體重範圍來挑選。（運輸署Facebook圖片 )

署方又指，家長在選擇兒童束縛設備時應注意產品的適用身高及體重範圍，並檢查是否符合國家或國際認可的安全標準。家長可參考運輸署的專頁，了解相關標準和指導，以選擇合適的產品。