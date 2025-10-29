老婦服醫生處方藥後亡　醫委會曾終結調查　投訴4年兩稱稍後回覆

醫委會昨日（28日）處理2009年黎遠建出生後懷疑醫療事故聆訊，因秘書處沒合理解釋拖延處理15年對被告不公，決定終止研訊。協助家屬的社區組織協會今日（29日）指還跟進兩宗類似個案，其中一宗涉及醫生2016年上門為病人診症及處方藥物茶苯海明，病人服用後短時間沒有呼吸，送院死亡。病人兒女2016年向醫委會投訴，醫委會2019年接納涉事醫生解釋，終結紀律行動。



死因裁判庭同年裁定死因與藥物茶苯海明的副作用有關，更批評涉事醫生「非誠實可靠的證人」。病人子女2021年再向醫委會投訴，同年獲回應指「稍後作出回覆」。去年去信查詢進度，再次獲得相同回應。換言之，由2016年首次投訴至今長達9年，案件仍然沒有下文，聆訊無期。



社區組織協會跟進3宗個案，涉及向醫委會投訴多年遲遲未聆訊。其中一宗涉及醫生2016年上門為病人診症及處方藥物茶苯海明，病人服用後短時間沒有呼吸，送院死亡。（鄭子峰攝）

死因庭2019年審理案件。死者女兒江芝嫻稱醫生上門看其母賴來香，醫生離開約兩分鐘後，其母已斷氣。（資料圖片／李慧娜攝）

醫生司徒敬豪2016年上門為7旬婦人診症及處方藥物，離開不久病人斷氣死亡。2019年死因為認為醫生並非誠實可靠證人，又認為其處方藥物令死者呼吸困難。（資料圖片／李慧娜攝）

一對內地夫婦2009年來港於浸信會醫院產子，兒子出生3日後癲癇，因腦膜炎致腦癱及四肢殘障。夫婦2010年向醫委會投訴涉事醫生，事隔15年昨日（28日）終展開研訊，惟研訊小組基於秘書處未能解釋案件拖延的原因，最終決定終止研訊，事件引起社會關注。

死者家屬投訴醫生處方藥物茶苯海明致病人死亡

社區組織協會今日（29日）發表兩宗醫委會拖延處理投訴的相關個案，其中一宗由投訴至今長達6年。2016年3月23日，75歲病人賴來香便秘後肚痛，醫生司徒敬豪上門診症及處方茶苯海明等藥物。醫生離開及病人服用藥物後，短時間內沒有呼吸，送院後死亡。

2019年醫委會接納涉事醫生解釋 終結紀律行動

死者姓江的子女2016年4月28日向醫委會投訴涉事醫生專業失當，導致其母親死亡。直至2019年2月28日，醫委會初步偵訊委員會接納涉事醫生的解釋，終結紀律行動。

死因庭指藥物加劇呼吸困難致死

不過在2019年7月16日至19日的死因研訊中，裁判官結案裁決為「死因不明」，認為可能與涉事醫生處方的藥物止嘔針茶苯海明有關。由於該藥副作用為收縮氣管，導致病人原本已呼吸困難的情況更為嚴重，最終因此死亡。

死者賴來香兒子江海洪曾到醫務委員會投訴，但被拒絕。在死因庭2019年作出裁決後，他們再到醫委會投訴。（資料圖片／李慧娜攝）

裁判官批醫生非誠實可靠 籲家屬向醫委會申訴

研訊期間揭發醫生報告上有多項錯處，包括患者英文名、性別、診症日期等。裁判官曾質疑他：「點解咁簡單嘅報告都咁多錯。」又問：「究竟你係睇緊邊個？」更直言：「做醫生要負責任架嘛。」

裁決官於裁決時批評涉事醫生「非誠實可靠的證人」，同時提及其他專家證人對他作出的醫療判斷的質疑。由於死因庭的權限，裁判官建議家屬向相關部門，即醫委會申訴。

醫委會研訊小組10月29日開庭處理2009年黎遠建出生後懷疑醫療事故案件，最終決定終止研訊，事件引起社會關注。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

2021年3月再投訴 醫委會兩度回應「稍後作出回覆」

2021年3月10日，死者子女江氏取得法庭謄本後，經分析後再向醫委會投訴，同年3月19日醫委會回應「稍後作出回覆」。案件一直懸而未決3年，至2024年7月23日，江氏再去信查詢進度，醫委會相隔3個月才在同年10月24日再回應「稍後作出回覆」，至今仍未有進展。