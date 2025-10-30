的士司機疑被箍頸後亡　涉案警不服死因庭再裁非法被殺　再提覆核

的士司機陳輝旺2012年因車資問題與客爭執，警方介入調查時，警員把陳押上警車時，陳的頸椎移位致全身癱瘓，其後死亡。事件經歷兩次死因研訊，陪審團均裁定陳「非法被殺」。曾作供聲稱只「掂」過陳頸的警員林偉榮，日前(28日)再入稟高等法院，就今年5月陪審團所達成裁決再提司法覆核，司法機構暫未有就聆訊排期。



要求覆核裁決前不能採檢控行動

申請人林偉榮，答辯人為香港特別行政區死因裁判法庭。林在入稟文件要求推翻死因庭就陳輝旺被裁定「非法被殺」的裁決，並要求頒下臨時禁制令，禁止律政司在司法覆核有結果前，採取任何檢控行動。

警員林偉榮再就的士司機陳輝旺的死因裁決提司法覆核。(資料圖片)

死者陳輝旺女兒陳盈康稱，她到醫院時見父已全身癱瘓，父親並對她說：「警察打到我咁。」(陳曉欣攝)

死者陳輝旺的兩名女兒在第二次裁決後曾發聲明，促警方及律政司嚴正處理事件，及問律政司會否重啟刑事調查。(陳蓉攝)

死因庭兩度裁定陳非法被殺

事件發生於2012年11月11日晚，的士司機陳輝旺(65歲)在九龍西區過海隧道口被捕時，陳曾作出反抗，需警員合力押他上警車，期間陳疑被傷及頸椎，他被送院後全身癱瘓，並在同年12月12日離世。死因庭先後在2018年，及2025年5月作聆訊，兩次均在陪審團裁決定裁定陳死於「非法被殺」。

林認為裁決不合法求覆核

警員林偉榮在今次要求司法覆核的文件中，認為2025年的裁決不合法，認為對事實的裁斷出錯，或沒有考慮相關的事實；同時亦認為裁決不合理，認為陪審團沒有平衡相關的考慮因素，或在推論的邏輯上有誤，或根據不充足或錯誤的事實作裁決，同時亦認為程序有不恰當之處。

高院官曾指需具犯罪意圖才能作這裁決

這事件在2018 年的死因研訊中，林作供時曾提過有箍陳的頸，陪審團達成 3 比 2 裁決裁定陳「非法被殺」。林於 2019 年提出司法覆核，高院法官認為須具犯罪意圖，才能作出這裁決，認為時任死因裁判官有錯誤引導陪審團之嫌，裁定林的覆核勝訴，並在2022 年下令聆訊需重審。

林在重審改稱掂頸並無箍頸

案件至2025年作第二次展開研訊，林再作供時，曾稱他只是「掂」到陳的頸，並強調他當時並無箍過陳的頸，惟2男3女陪審團最後仍達成4比1的裁決，裁定陳「非法被殺」。

案件編號：HCAL 2408/2025