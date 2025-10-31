醫委會擱置聆訊｜消息：醫委會8周內提交報告　社協促衞生署介入

內地夫婦黎志堅和彭紅英2009年來港於浸會醫院產子，兒子出生3日後癲癇，其後腦癱及四肢殘障，未能自理，個案拖延15年至今年才展開研訊，最後研訊小組基於秘書處未能解釋拖延原因終止研訊，事件引起廣泛關注。



醫衞局昨（31日）已要求醫委會交代處理投訴和紀律研訊機制，《香港01》就事件連續兩日向醫委會及負責提供秘書服務的衞生署查詢會否覆核研訊，署方未來會否成立獨立調查小組，惟尚未有回覆。另外，消息指醫委會已收到當局的信件，惟現階段沒有回應，將按照信中的要求，在8周內作出報告。協助病人及家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，衞生署應主動介入調查，並向公眾交代拖延多年的原因。



內地夫婦黎志堅和彭紅英（右二及右一）16年前來港產子疑遇醫療事故，向醫委會投訴涉事醫生15年無果。（資料圖片/鄭子峰攝）

醫衞局昨（30日）發表聲明，指高度關注醫委會處理投訴的機制，局長盧寵茂已致函醫委會主席鄧惠瓊，要求醫委會交代處理投訴的調查和紀律研訊機制，應有關個案全面審視機制，並提出完善機制的建議，以符合社會及市民對醫護專業水平和操守的期望，強調醫委會需恪守「行公義、守專業、護社群」的使命。

惟醫委會研訊小組周二（28日）會議表示，由於醫委會秘書處長時間拖延研訊，對涉事醫生薛守智的研訊造成不公，「具壓迫性和濫用性」，決定永久擱置研訊。

盧寵茂致函醫委會交代 消息指8周內需作出報告

《香港01》獲消息指，醫委會已收到當局的信件，惟現階段沒有回應，將按照信中的要求，在8周內作出報告。

翻查資料，衞生署管理局及委員辦公室向15個與醫療相關的法定管理局及委員會，提供秘書處服務，當中包括醫委會。其秘書處位於香港醫學專科學院賽馬會大樓4樓，即與醫委會研訊小組的會議室同層，現任秘書名為張頴思。

醫委會主席鄧惠瓊。（資料圖片）

醫委會周五（31日）舉行紀律研訊，主席鄧惠瓊沒有出席，在場委員包括蔡堅、何栢良、劉恩沛等。記者向現場職員查詢事件，獲回應指可通過電郵向鄧惠瓊或張頴思邀請採訪。

《香港01》就事件連續兩日向醫委會及負責提供秘書服務的衞生署分別查詢會否覆核研訊，署方未來會否成立獨立調查小組，惟截稿前尚未有回覆。

社協促衞生署介入 應向公眾交代

協助病人及家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，衞生署應主動介入調查，並向公眾交代拖延多年的原因。他指衞生署署長既是醫委會委員，亦是醫生註冊主任，有責任了解事件。雖然醫委會是法定獨立機構，但醫委會秘書處隸屬政府衞生署，他質疑是否連衞生署也無法管理醫委會，儼如「獨立王國」。