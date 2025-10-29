基孔肯雅熱｜曾祈殷指本地蚊媒具傳播力　需分析本地個案感染源頭

本港今年累計錄得50宗基孔肯雅熱確診個案，其中一宗屬本地個案，48宗屬輸入個案，禮賢會恩慈學校校工的個案則有待確認感染源頭。該個案與本地個案均在同區出現，感染及傳染病科專科醫生曾祈殷今早（29日）在電台節目中表示，需科學化分析兩宗個案的感染源頭，如不一樣「會冇咁擔心」。他又指本地蚊媒已具傳播力，幸好蚊媒指數不算高，但需監察一段時間，以確認本地蚊媒是否帶有基孔肯雅熱病毒。



鑽石山鳳德邨禮賢會恩慈學校一名女員工10月27日確診基孔肯雅熱。在10月28日早上，在學校入口有人員為學生探熱及噴蚊怕水。（資料圖片/梁鵬威攝）

曾祈殷在港台節目《千禧年代》中表示，就鳳德邨的本地個案及禮賢會恩慈學校校工的個案，需要科學化分析感染源。如跟8旬患者屬同一源頭，則表示本地有隱性傳播鏈，如果不一樣「會冇咁擔心」。

他又指一般人發病在3至7天，因此未來兩星期屬關鍵，要留意當區有沒有新患者，沒有新症會比較放心，可視為情況已受控。曾祈殷又說基孔肯雅熱病毒具高向量能力，當蚊被感染後，病毒便會在其體內大量繁殖。

感染及傳染病科專科曾祈殷醫生。（資料圖片）

曾祈殷續說本地蚊媒已有傳播力，幸好蚊媒指數仍不算高，但仍需監察一段時間。另外，視乎當局的人力物力，可進行血清學研究，找出是否有曾感染後康復的個案，並且研究本地蚊媒是否帶病等。

禮賢會恩慈學校校長謝慶生在同一節目指，患病校工在24日已感到不適，有發燒及膝痛等病癥，翌日告假。目前學校學生情況良好，有92%出席率，小部分學生因事假缺席。學校有為學生探熱，並與家長保持溝通。他強調學校一直有進行滅蚊、防蚊工作，並不是在個案出現後才做。

一名在鳳德邨禮賢會恩慈學校工作的55歲女員工確診基孔肯雅熱，衞生防護中心正化驗其與邨內的首名本地患者，是否有醫學關連。（資料圖片/梁鵬威攝）

他說家長及學校會留意學生情況，如他們的食慾及情緒等變化，或反映學生有機會患病。目前學校已暫停戶外活動，會為學生噴蚊怕水。謝慶生表示，有家長為子女貼蚊貼，學校亦會在小息時亦會為一些較易吸引蚊叮的學生補噴蚊怕水。學校現時暫時的戶外活動以體育堂為主，如涉戶外參觀等活動則會再評估。謝慶生認為，學生需要室外活動，呼吸新鮮空氣，而且長期沒有在戶外活動亦會影響學習。