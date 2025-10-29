基孔肯雅熱｜增2輸入個案居康怡花園及牛頭角上邨　曾到峇里中山

衞生防護中心表示，截至今（29日）下午五時，錄得兩宗新增感染基孔肯雅熱個案，涉及一名35歲女子及一名69歲男子，分別居於康怡花園及牛頭角上邨。



確診的35歲女子本月曾到訪印尼峇里，而69歲男子則曾在本月到訪廣東省中山市，中心認為他們是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。至於日前確診基孔肯雅熱但感染源頭有待確定的55歲女子，病毒基因分析工作仍在進行。



確診的35歲女子居於太古康怡花園，她於10月19日至24日到訪印度尼西亞峇里。（資料圖片）

衞生防護中心指，初步調查顯示，居於東區康怡花園的35歲女子，於10月19日至24日到訪印度尼西亞峇里。她於10月22日出現皮疹，翌日出現關節痛及發燒，並於10月27日向私家醫生求診，昨日（28日）入住東區尤德夫人那打素醫院在無蚊環境下接受治療。病人的一名家居接觸者及與病人同行到峇里的人士，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

居於觀塘區牛頭角上邨的69歲男子於10月21日至26日獨自到訪廣東省中山市，返港後確診基孔肯雅熱。（翁鈺輝攝）

另一位獨居於觀塘區牛頭角上邨的69歲男子，初步調查顯示，他於10月21日至26日獨自到訪廣東省中山市。他於10月26日出現發燒及關節痛，昨日入住基督教聯合醫院在無蚊環境下接受治療。

衞生防護中心表示，兩名病人的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，目前情況穩定。由於兩名病人在潛伏期曾分別到訪印度尼西亞及廣東省，中心認為他們是在外遊期間受到感染，屬輸入個案，會繼續進行流行病學調查，並會把個案通報相關衞生部門。

至於日前確診基孔肯雅熱但感染源頭有待確定的55歲女子，病毒基因分析工作仍在進行。本港今年累計錄得52宗基孔肯雅熱確診個案。撇除上述個案，一宗屬本地個案，50宗屬輸入個案。

中心表示，由10月26日至今日下午5時，已透過設於鳳德商場二樓的醫護站及熱線電話為約3,300名居民作評估，當中發現31名出現輕微病徵的市民，中心已安排他們接受抽血檢查，化驗工作正陸續進行，暫時已完成檢驗的樣本全部對基孔肯雅病毒呈陰性。

中心明日（30日）晚上8時30分會舉行第二場網上講座，由醫生講解基孔肯雅熱的最新情況、如何預防受感染、如何正確使用昆蟲驅避劑等。中心人員和當區關愛隊已向當區約八千戶民居派發問卷及宣傳單張，並會繼續聯絡居民發放資訊，了解及跟進他們的健康情況；亦已發信給醫生、醫院、學校及院舍，講解基孔肯雅熱的最新情況，並提醒他們提高警覺。