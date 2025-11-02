全運會｜多名港隊運動員擔任火矩手　佘繕妡冀如火一般發光發亮

全運會火炬傳遞儀式今日（2日）在香港、澳門、廣州、深圳同步舉行，香港站傳遞儀式早上9時30在添馬政府總部起步，由港隊男子乒乓球運動員黃鎮廷擔任首棒火炬手，並由女子劍擊運動員佘繕妡擔任最後一棒，到達終點啟德體育園。



兩位運動員對於有幸成為火矩手感到榮幸，又表示希望在今屆賽事爭取好成績。佘繕妡認為火代表力量及希望，有如運動員追夢一樣，希望市民可以一同享受運動員追夢的過程，又期望自己能像火一般在賽事發光發亮。有份擔任火矩手的劍擊隊總教練鄭兆康則表示，今屆劍擊賽事在港舉行是天時地利人和，希望可以取得金牌，實現劍擊隊「零的突破」。



女子劍擊運動員佘繕妡擔任最後一棒火矩手，在收火儀式點燃火種盆。（王海圖攝）

女子劍擊運動員佘繕妡擔任最後一棒火矩手，到達終點啟德體育園。（王海圖攝）

擔任最後一棒火炬手的佘繕妡表示，期望自己能像火一般在今屆全運會發光發亮。（王海圖攝）

港乒「一哥」黃鎮廷表示，對於成為火矩手感到興奮，雖然他的傳遞路段不長，但「段路好似跑咗好耐」，沿途見到不少市民打氣，十分享受當下氣氛。他又表示，聖火有神聖象徵，留意到今次香港站傳遞有不同界別、種族的港人參與，認為別具意義。

港乒「一哥」黃鎮廷表示，沿途見到不少市民打氣，十分享受當下氣氛。（王海圖攝）

擔任最後一棒火矩手的佘繕妡表示感到緊張，又指火甚有象徵性，代表力量及希望，有如運動員追夢一樣，希望除了自己，市民亦可以一同享受運動員追夢的過程。她又提到最後一棒的路段位於啟德，亦是今屆劍擊比賽的場地，希望今次火矩傳遞是個好開始，令她比賽時如火一般有力量，發光發亮。

劍擊隊總教練鄭兆康（右）表示，希望隊員可以在市民面前好好表現，實現劍擊隊金牌「零的突破」。（王海圖攝）

擔任倒數第三棒火矩手的劍擊隊總教練鄭兆康表示，全運會是綜合性大型運動會，作為教練能參與火矩傳遞感到光榮。被問到今屆賽事的期望，他表示一直都對港隊有信心，亦了解運動員的水平及能力，故無感到壓力。他又認為今屆劍擊賽事在港舉行是天時地利人和，希望可以取得金牌，實現劍擊隊「零的突破」。

歐鎧淳擔任第三棒火矩手，她表示火矩的火十分灼熱，認為是好兆頭。（王海圖攝）

港隊奧運五朝元老泳手歐鎧淳則擔任第三棒火矩手，她表示火矩的火十分灼熱，認為是好兆頭。曾擔任港隊奧運持旗手的她稱火矩較重，形容是「兩件事嚟嘅」，又稱能在香港擔任火矩手，「力量好大」。她十分期待入場見到香港劍擊隊的表現，又稱香港運動員需要大家支持，希望踴躍市民入場支持。