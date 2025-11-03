紅山半島僭建業主、承建商等被罰逾40萬　政府：另12宗檢控進行中

2023年9月9日黑色暴雨後，紅山半島等屋苑多間獨立屋塌山泥，意外揭發紅山半島、蟠龍半島有大範圍僭建。屋宇署表示，一名紅山半島獨立屋業主、一名註冊小型工程承建商及其獲授權簽署人，上周四（10月30日）在東區裁判法院承認違反《建築物條例》，其中業主被判罰款11萬元，承建商及簽署人則分別被判罰款11萬元和7萬元。上述承建商及簽署人因另一幢紅山半島獨立屋進行僭建工程被法庭定罪，分別被判處罰款7萬元和4.5萬元。三方共被罰40.5萬元。



屋宇署發言人表示，署方已就30幢獨立屋僭建提出檢控，被法庭定罪的個案已有18宗，法院正陸續就餘下個案展開聆訊。



▼2023年9月12日 紅山半島三屋霸佔官地▼



2023年9月9日黑色暴雨後，紅山半島等屋苑多間獨立屋塌山泥。(香港01記者攝）

獨立屋業主被罰11萬 承建商及簽署人分別罰11萬及7萬

屋宇署表示，一名紅山半島獨立屋業主、一名註冊小型工程承建商及其獲授權簽署人，由於進行僭建工程，違反《建築物條例》（第123章）第14（1）條（即明知未事先獲得屋宇署批准及同意便進行建築工程）被法庭定罪。

涉案人士上周四（10月30日）在東區裁判法院均認罪，業主被法院判處罰款11萬元，而承建商及簽署人則分別判處罰款11萬元和7萬元。

▼2023年9月10日 屋宇署人員調查紅山半島三屋是否涉及僭建及霸佔官地▼



承建商及獲授權簽署人涉另一僭建工程再被罰共11.5萬

有關承建商及獲授權簽署人於同日亦就其在另一幢紅山半島獨立屋進行僭建工程被法庭定罪，另分別被判處罰款7萬元和4.5萬元。該幢獨立屋業主的檢控程序仍在進行中。

屋宇署調查發現，該兩幢獨立屋的花園、客廳、睡房及天台有搭建物。署方發言人表示，屋宇署已向紅山半島30幢獨立屋提出檢控，目前累計因僭建而被法庭定罪的個案已有18宗，法院正陸續就餘下個案展開聆訊。

▼2023年9月10日 鳥瞰紅山半島山泥傾瀉範圍及全屋苑▼



屋宇署明日上半年提交修例 增加嚴重僭建物罪行罰則

屋宇署又指，政府明年上半年會向立法會提交草案，修訂《建築物條例》，當中會增加嚴重僭建物罪行的罰則以加強阻嚇力。

根據《建築物條例》第40（1AA）條，任何人明知而違反《建築物條例》第14（1）條（即在未事先獲得屋宇署的批准及同意，展開或進行任何建築工程），即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款400,000元及監禁兩年；及可就罪行持續的每一天，另處罰款最高20,000元。