德信前校長郭超群向補習社洩試題　官斥變相鼓勵學生作弊　囚51月

德信學校前校長郭超群涉向一名他認有好感的補習社女董事彭詠嫻洩露試題，且未有申報利益。兩人早前被廉署檢控，經審訊被裁定公職人員行為不當罪成。案件今（3日）於區域法院判刑，法官謝沈智慧判刑時指出，郭的行為明顯違反誠信，更變相鼓勵學生作弊，而彭的行為其實與郭相差無幾，同樣影響大眾對考試制度的觀感，遂判2人分別入獄4年3個月及3年。



兩名被告：郭超群(53歲)和彭詠嫺(女，49歲)，兩人被裁定一項串謀觸犯公職人員行為失當，郭另被裁一項藉公職作出不當行為罪成。

被告郭超群被判囚4年3月。

女被告彭詠嫺被判囚3年。（劉安琪攝）

法官謝沈智慧引述辯方求情指，郭現年53歲，與妻已離婚，育有1名19歲女兒，其母親已離世。彭現年49歲，中五學歷，有一名兒子，二人均沒有案底。

官斥郭的行為違反誠信

法官判刑時指出，郭曾獲嘉許卓越教學獎，惟其行為與獎項相背離，郭從其行為中亦有得益。他身為校長，可以得到學校的試卷等敏感資訊，卻把有關文件交給彭作修改，然後給予學生作練習，此舉嚴重違反誠信及大眾對考試制度的觀感，且郭為人師表，卻變相鼓勵學生作弊，令全級學生的成績被教育局拒納及重考，明顯違反誠信。

郭先否認與彭關係 亦有責怪妻子

官稱，郭有預謀犯案，在有家長投訴的情況下，他先是否認與彭的關係，其後教育局介入處理時，他又向有關人員隱瞞及說謊，後來在無法再隱瞞與彭的關係時，被告又責怪妻子，且郭在任職校長期間，從未就有關利益衝突申報，認為其行為違反誠信，遂判其入4年3個月監禁。官另指出，彭的行為其實與郭相差無幾，同樣影響公眾對考試制度的信心，判其入獄3年。

彭在德信附近經營補習社

控方案情指，首被告郭超群自2004年受聘為德信學校的教師，2013年起獲指派為校長。學校規定，所有職員均須填報年度利益衝突申報表。次被告彭詠嫺則為勤舍學習中心其中一名董事兼股東，在德信學校附近經營一間補習社。案發期間，約20名德信學生在該補習社上課。

郭與彭曾七度結伴外遊

彭、郭二人因彭的兒子是德信校友而結識，兩人於2013至2019年間曾七度結伴外遊，郭的個人八達通登記在彭的住址名下。

郭向母借款部份存入彭的補習社

控方續指，郭超群於2017年6月向母親借款逾40萬元，同年7月將款項轉賬至彭銀行戶口。彭其後再將逾27萬元以支票形式存入勤舍的銀行戶口。據郭及其母親於2017年的WhatsApp紀錄，郭母曾向郭透露擔心補習社不夠學生、租金過高，又擔心郭會被揭發。郭指做生意不能害怕，並指他會小心行事。

有家長向教育局投訴試題相似

在2017年9月，郭向校監報告稱有匿名投訴，指他與學校鄰近補習社的營運者有聯繫，惟郭當時強烈否認有關指控指控。翌月，有學生家長向教育局投訴，勤舍提供的練習內容與學校考試內容相似，質疑郭與補習社創辦人的關係緊密而洩密。

該年度小五生升中呈分試作廢須重考

調查發現，郭透過WhatsApp傳送共11份的小一至小六的中英文試卷予彭；勤舍則被搜出多套內容與德信英、數草擬試卷相似的練習卷。調查亦發現，郭於2021年5月6日用外置記憶體(USB)複製電腦的試卷後再移除。受事件影響，德信小五學生於2021年6月考取的升中呈分試成績作廢，並於同年9月重考。

郭被捕認與彭彼此有好感

彭被捕後在警誡會面透露，勤舍總共有50名學生，其中40名來自德信，她案發時會為勤舍的學生準備練習並批改。郭在警誡下透露，他和彭為親密的朋友，曾經對彼此有好感。他們會一起慶祝生日和交換禮物，幾乎每年夏天都會一起和其他朋友去旅行。

案件編號：DCCC616/2023