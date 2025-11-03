基孔肯雅熱．直播｜青衣曉峰園男居民本地感染　上環工作

繼上月底在黃大仙鳳德村錄得本港首宗基孔肯雅熱本地個案，衞生署衞生防護中心今日（3日）公布，錄得一宗新增本地個案，消息指患者居於青衣曉峰園。



衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今晚7時15分，於鄰近患者住所的青衣寮肚路花園見記者。他表示，患者為一名45歲男子，住在青衣曉峰園，在上環工作。患者有長期病患，在10月30日出現發熱發冷，手部關節痛等病徵。中心追查患者過去三個月的旅行記錄，並無出境記錄，列為本地個案。



消息指青衣曉峰園有居民感染基孔肯雅熱，為本地個案。（資料圖片）

歐家榮表示，曉峰園患者在11月1日向私家醫生求診，現在在瑪嘉烈醫院接受治療，情況穩定。中心追查患者過去三個月的旅行記錄，並無出境記錄，列為本地個案。

他指中心追查源頭時，比對之前的輸入個案活動軌跡，發現患者的活動範圍和部分個案吻合，包括青衣曉峰園、上環信德中心、以及葵涌廣場一帶。食環署會加強這些地方的防蚊工作。

食物環境衞生署防治蟲鼠主任主管霍明茵指，知悉個案後馬上通知相關政府部門，在管轄範圍進行滅蚊防蚊措施。食環署亦已巡視青衣曉峰園環境，檢查有沒有適合蚊蟲滋生的地方，並提出防蚊建議。署方並在葵涌廣場附近展開初步調查，明天會在曉峰園附近，以及其他患者曾到訪的地方進行防蚊措施。

民政事務總署葵青民政事務專員梁乘龍指，相當重視該個案，會全力協助相關工作，將動用地區網絡關愛隊，在受影響範圍接觸居民，了解居民需要，幫助他們聯絡中心。

衞生署衞生防護中心公布，錄得一宗新增基孔肯雅熱本地個案。（資料圖片）

本港今年累計錄得54宗基孔肯雅熱確診個案。52宗屬輸入個案，2宗屬於鳳德邨本地個案，一人為居於該處的82歲老婦，另一人為區內一間小學的職員。