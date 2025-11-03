港鐵撬走怡和系高層鄺永銓掌客運服務　金澤培：有豐富管理經驗

港鐵公司今日（3日）宣布委任怡和集團高層、香港空運貨站行政總裁鄺永銓，明年1月28日起出任香港客運服務總監，並於同日起成為港鐵公司執行總監會成員。該職位現任總監楊美珍，將於明年元旦升任行政總裁。



鄺永銓以管理培訓生身份加入怡和集團，出任多個高級管理職位，2012至18年期間出任怡和機器行政總裁，而香港空運貨站大股東也是怡和集團。



港鐵公布委任香港空運貨站行政總裁鄺永銓，出任香港客運服務總監。(港鐵提供圖片）

港鐵表示，鄺永銓具備豐富管理經驗，他現時為香港空運貨站行政總裁，帶領制訂該公司之業務策略，提升營運表現及業務績效，並推動創新、數碼化及業務可持續性。

港鐵行政總裁金澤培歡迎鄺永銓加入，他指鄺在工程、航空及物流、地產發展及資產管理等多個範疇擁有豐富的管理經驗，深信他能帶領團隊在現有基礎上再創高峰，持續提升港鐵的客運服務水平，服務乘客。

鄺為皇家特許測量師學會會員、香港運輸物流學會資深會員及香港董事學會會員。他同時服務香港政府多個委員會，包括香港物流發展局及土地及建設諮詢委員會等，於今年獲政府頒授榮譽勳章。

鄺永銓持有英國倫敦政治經濟學院經濟學理學士學位、香港科技大學工商管理碩士學位，以及英國雷丁大學房地產理學碩士學位。他亦取得香港中文大學法律博士學位。