壽司郎蛋糕含花生冇列明　花生敏感求退惹爭議！店員回應網友怒爆

食物敏感分分鐘可致命！尤其蛋、奶、花生這些致敏源，吃了後果可能很嚴重。早前，有位花生敏感的網友於Threads發文，指在壽司郎點了一客「焦糖慕絲蛋糕」，吃了一口後，察覺到蛋糕含有花生時，隨即向店員反映，店員竟這樣反應，令她很氣憤，覺得店方應做好員工培訓。事件惹來兩極爭議，究竟是店方沒列明成分疏忽？還是客人沒主動查詢不對？食物標籤有沒有責任列出成分？



食物敏感｜蛋糕含致敏花生求退回 店員：不如朋友食咗佢 反正朋友冇敏感

網友以「麻煩做返好啲員工培訓」為題早前（10月6日）於Threads發文，指當天在壽司郎晚飯，餐後點了一客價值$22的「焦糖慕絲蛋糕」，吃了一口便意識到蛋糕有花生，「當刻已經即刻聯絡店員，想將個蛋糕退錢，同埋反映返，呢啲致敏源係咪應該寫返落餐牌？結果你哋個管理層一行到埋嚟，就同我講：

「不如朋友食咗佢 反正朋友冇敏感」

？？？？?_? ？？？？

仲話我已經食咗啖個蛋糕 要退錢嘅話 佢會好難做

？？？？？？？

我心諗我食咗落肚你仲難做

我瞓住喺你舖頭俾人抬出去 你應該仲大鑊

？？？？？？

我唔食邊度知個蛋糕有花生

你一早有寫個蛋糕有花生我咪唔會叫個蛋糕

最後要我哋同店員理論

先願意拎走碟蛋糕 冇計到錢

但係由頭到尾態度都好差 連道歉都冇



敏感唔係咁簡單（AI生成圖片）

食物敏感｜一兩粒花生碎致嘔胃痛2小時 敏感唔係咁簡單

樓主解釋「今次咁勞氣係因為你哋個管理層處理得好有問題，我甚至唔要求道歉，但係唔會係叫我朋友食咗佢啩？」她認為花生是較普遍的致敏源，應考慮加入餐牌內。

她說，回家後嘔了一次、胃痛了兩個鐘，有食敏感藥，但這只是吃了一兩粒花生碎，所引致的敏感反應。若吃多了，後果可以很嚴重。

「未經歷過食物敏感嘅可以形容俾你哋聽，喉嚨發脹到唞唔到氣 而且會喉嚨內部會非常超級痕，過一陣會嘔返晒所有嘢出嚟，再過多陣就係全身好痕，嚴重嘅會出紅疹，最後就係會胃痛，痛幾耐就睇你食咗幾多￼，更嚴重嘅係有啲係真係要醫生處方藥先搞得掂，食物敏感唔係你哋諗得咁簡單」

有網民指也吃過這款蛋糕，餅底有nuts味，應該要標明。（squirrel_bread@Threads）

同時亦有網民指也吃過這款蛋糕，「個餅底係有啲nuts味，我當時仲同朋友講呢件嘢焦糖味咁弱，仲加nuts搶味。唔標有花生真心唔ok ，有食物敏感嘅人好易出事，剩係叫佢收返件cake取消單叫好好人啦」

食物敏感｜西多士有花生醬是常識？

對於樓主這次不愉快經歷，網友有兩極意見，有人認為甜品本身沒寫成分，點解還要叫？樓主應該主動問店員蛋糕的成分。「全世界都要圍住你🤷🏻‍♂️，條命你自己既。講真甜品咁高機率有花生既東西都唔問咁無危機感，打橫訓左出去真係自己攞嚟」。有人覺得香港輕視了食物敏感的嚴重性，沒有正視問題。「睇留言真係覺得好恐怖」、「睇留言，無知嘅人係最可怕。」

也有人分享了各自的經歷：

「Po主嘅經歷我喺大家樂都試過！西多士入面有花生醬餐牌上面完全冇寫！搵經理投訴，只係話西多士有花生醬係常識？！真係黐線！當時係喉嚨腫咗要去急症室￼！」

麵包店：即時落架道歉退錢送食物 感激顧客提醒

「有1次我路過間麵包店，見係新開，就買咗3粒黑芝麻糯米糍，返到屋企食咗1啖，feel到有花生味，但個包裝冇寫，即刻打電話去鋪頭反映，建議佢地如果食物係有花生等等的致敏源成份一定要寫返，有啲人嚴重起嚟係會呼吸唔到，個經理講咗好多次唔好意思，同埋一直有問我後續有冇唔舒服，然後佢地係即時落架全線分店嘅黑芝麻糯米糍，我叫佢退返3粒黑芝麻糯米糍嘅錢俾我，但佢除咗退3粒錢，仲叫我落分店挑選其他食物，話要請我食，話要多謝我提醒咗佢地，花生呢啲真係要寫明，俾機會佢地進步，第2日我去睇，所有貼紙已經轉咗做黑芝麻花生糯米糍，雖然佢地開頭冇寫明花生真係好有可能會發生嚴重事情，好在我個次冇事，但佢地處理手法我舒服，人地真係有心對待呢件事」

食物敏感｜預先包裝食物 須列出8種常見致敏物質

沒有食物敏感的人，可能不知敏感帶來的後果，痕癢、出疹事小，嚴重的分分鐘氣管收窄、呼吸困難，甚至送命。蛋糕甜品，材料多樣，製作複雜，你沒看見的成分多不勝數。因此，為了保障食物敏感人士的健康和安全，據香港《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，預先包裝的食物標籤有必要列出8種常見的可能致敏物質。

1 含有麩質的穀類（即小麥、黑麥、大麥、燕麥、裂穀小麥、它們的混合變種及它們的製品）。

2 甲殼類動物及甲殼類動物製品。

3 蛋類及蛋類製品。

4 魚類及魚類製品。

5 花生、大豆及它們的製品。

6 奶類及奶類製品（包括乳糖）。

7 木本堅果及堅果製品。

8 亞硫酸鹽（如食物由濃度達到或超過百萬分之十的亞硫酸鹽組成或含有上述濃度的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明）。

違例者一經定罪，最高可被罰款港幣五萬元（$50,000）及監禁六個月。可是，餐廳食肆目前仍未有相關的規例，只能靠業界向顧客提供資訊。食客為免誤食致敏食材，也應主動提出疑問。