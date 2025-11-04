東九文化中心揭幕　陳國基：首3月開幕季呈獻一系列精彩節目

康文署轄下東九文化中心周一（11月3日）舉行揭幕典禮，由政務司司長陳國基主禮，標誌東九正式啓用。其他主禮嘉賓包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩、文體旅局常任秘書長沈鳳君、康文署署長陳詠雯、建築署副署長冼國良、嚴迅奇建築師事務所主持嚴迅奇博士，以及東九開幕節目原創粵語音樂劇《一束光——高錕的記憶》導演和編劇李敏。



東九文化中心舉行揭幕典禮，政務司司長陳國基（右四）、文體旅局局長羅淑佩（左三）、文體旅局常任秘書長沈鳳君（右三）、開幕節目原創粵語音樂劇《一束光——高錕的記憶》導演和編劇李敏（左二）、嚴迅奇建築師事務所主持嚴迅奇（右二）、康文署署長陳詠雯（右一）和建築署副署長冼國良（左一）主持。（政府新聞處圖片）

設計帶出牛頭角屋邨歷史記憶

陳國基在典禮上致辭時表示，東九作為嶄新文化地標，不僅是政府推動文化藝術發展的重要里程碑，更是鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的關鍵一環。其建築設計充滿心思，設計概念象徵一個文化的核心，同時融入了舊屋邨的社區元素，在現代設計中帶出昔日牛頭角屋邨的社區歷史記憶，真正做到新舊交融，傳承創新。東九並特別將其劇院預留作長期演出用途，讓標誌性的製作得以長時間演出，推動演藝產業持續發展。

陳國基又稱，緊接下來為期3個月的開幕季，東九將呈獻一系列本地及國際精彩演出及藝術科技節目，包括無人機舞蹈、光雕投影等，突破傳統藝術疆界，為觀眾帶來全新體驗。此外，今個月可說是盛事連連，除了東九文化中心正式啓用，今個星期日還有第十五屆全國運動會開幕，多項精彩賽事將在香港賽區舉行，真正體現「以文塑旅、以旅彰文」，帶動經濟發展。

2025年11月3日，康文署轄下的東九文化中心舉行揭幕典禮，政務司司長陳國基致辭。（政府新聞處圖片）

5個主要表演場地 開幕季設17個精彩節目

東九是康文署轄下首個致力推動藝術與科技融合的世界級表演場地，配備先進專業舞台設備及靈活的舞台設置和空間以鼓勵實驗和創新。東九共有5個主要表演場地，包括適合舉行大型演出的劇院、配備三向舞台的劇場、可作全牆投影的形館、配備專業混音和擴音系統的樂館，以及作為多功能藝術科技實驗場的創館，座位數目由120至1,200不等，適合舉行運用藝術科技的各類節目及表演。

由11月至明年2月推出的「東九開幕季」，將為觀眾帶來17個精彩節目，除了11月15日首演的《一束光——高錕的記憶》，還有無人機越界舞蹈演出《觸動浮光》、數碼科技融合激光與現場音樂演奏的《炫光狂想派》、探索真我的獨舞劇場《細聲講．捉謎藏》及大玩生成影像的原創音樂派對《電音狂熱》等。