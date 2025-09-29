東九文化中心11月開幕 炎明熹參演《一束光──高錕的記憶》打頭陣
撰文：吳美松
出版：更新：
東九文化中心11月開幕，在今日（29日）舉行的開幕季節目發布會中，展示一系列節目、表演及活動。大會表示，將會以原創粵語音樂劇《一束光──高錕的記憶》打頭陣，將「光纖之父」高錕教授的傳奇人生帶上舞台。為慶祝東九文化中心「開張」，於10月3日至10月16日期間購買東九文化中心門票，可享額外10%折扣。
原創粵語音樂劇將「光纖之父」傳奇人生帶上舞台
東九文化中心將於11月開幕，由11月15日至明年2月會推出17個節目及活動；開幕季以原創粵語音樂劇《一束光──高錕的記憶》打頭陣，將「光纖之父」高錕教授的傳奇人生帶上舞台。
根據東九文化中心網頁介紹，《一束光──高錕的記憶》由鄭君熾、葉巧琳、炎明熹、陳海兒及周國豐主演，節目長約2小時30分鐘，包括中場休息15分鐘，適合6歲或以上觀眾欣賞，及含閃光、強光及煙霧效果。
10月3日至10月16日購票可享額外10%折扣
開幕季節目包含一系列舞台演出、藝術裝置、電影放映、免費節目等活動，涵蓋各藝術形式。節目門票10月3日起正式開售，為慶祝東九文化中心「開張」，市民於10月3日至10月16日期間購票，可享額外10%折扣 。
