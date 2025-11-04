鄭敏怡離忠誠車行　父「的士大王」鄭克和接職務　不影響車隊營運

「的士大王」鄭克和太子女鄭敏怡上周五（10月31日）發聲明指，希望嘗試更多元的發展，投入更多時間於其他事務及機遇，由本月1日起辭任忠誠車行有限公司執行董事等職務。忠誠車行周一（3日）發聲明指，尊重及支持鄭敏怡的個人決定，並感謝她過往對公司發展所付出努力與貢獻。



聲明提到，由本月1日起，鄭敏怡原負責的所有工作職務，將由鄭克和全權接任並負責。忠誠車行確保，公司運作及各項服務、包括「星群的士」車隊營運均如常運作，不受影響。



忠誠車行周一（3日）發聲明指，鄭克和由本月1日起全權接任並負責鄭敏怡原負責的所有工作職務。(資料圖片)

「的士大王」太子女鄭敏怡10月31日表聲明指，由11月1日起辭任忠誠車行有限公司執行董事等職務。（資料圖片／夏家朗攝）

鄭敏怡上周五聲明指，自2025年11月1日起，正式辭任忠誠車行有限公司執行董事、忠誠的士管理有限公司董事總經理、忠誠車行維修中心有限公司董事總經理，並不再擔任下述公司任何董事職務，並表示，希望嘗試更多元的發展，開拓眼界，將投入更多時間於其他事務及機遇。

忠誠車行11月3日聲明指，鄭敏怡原負責的所有工作職務，將由鄭克和全權接任並負責，忠誠車行確保公司運作及各項服務、包括「星群的士」車隊營運均如常運作，不受影響。（資料圖片／夏家朗攝）

鄭敏怡辭任公司共16間 包括首間獲發的士車隊牌照「星群的士」

鄭敏怡辭任董事的公司包括由她創辦的「星群的士SynCab」，即今年7月14日首支正式獲發牌照的的士車隊。她辭任董事的公司共有16間，包括︰

1. 永富財務有限公司

2. 宏鴻科技有限公司

3. 輝航貿易有限公司

4. 達誠國際有限公司

5. PULSE COMMUNICATION (HK) LIMITED

6. 星全發展有限公司

7. 青源汽車集團有限公司

8. 忠誠汽車集團有限公司

9. 忠誠汽車租賃集團有限公司

10. 忠誠車行有限公司

11. 忠誠的士管理有限公司

12. 忠誠車行維修中心有限公司

13. 忠誠控股集團有限公司

14. 忠誠車行投資公司

15. 星群的士服務（新界）有限公司

16. 星群的士服務有限公司



忠誠車行：尊重並支持鄭敏怡個人決定

忠誠車行周一（3日）發聲明指就鄭敏怡於2025年10月31日發表的聲明，忠誠車行尊重並支持其個人決定，並感謝她過往對公司發展所付出的努力與貢獻。

聲明指，自2025年11月1日起，鄭敏怡原負責的所有工作職務，將由鄭克和全權接任並負責，忠誠車行確保，公司運作及各項服務，包括「星群的士」車隊營運均如常運作，不受影響。

運輸署上周五表示，正了解事件，包括相關的士車隊營辦商就其車隊的最新管理安排，以確保車隊服務不受影響。