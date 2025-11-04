外勞宿舍需求近期放緩　惟營運商料明年累計有7萬外勞　擬加宿位

輸入外勞政策2023年放寬下，截至今年5月底，已有約5萬名外勞抵港，外勞宿舍成新興行業。不過，有營運外勞宿舍的公司指，近期需求有放緩跡象，由過去兩年每個月需新增至少120個宿位，跌至上月只需新增40個宿位，料與政府收緊外勞準則、更多人營運宿舍有關。然而，該公司預計需求會再上升，估計至2026/27年度香港將有7萬外勞，公司計劃推出約3000個外勞宿位，料可應付市場5%需求。



輸入外勞安排2023年放寬後，截至今年5月底，已有約5萬外勞抵港，外勞宿舍成新興行業。（鄭子峰攝）

利玉君表示，23至24年度外勞住宿需求最大，宿舍每月需新增120至140個床位，近月則放緩至每月新增約40個床位。（鄭子峰攝）

「優港寓」2023年開始經營外勞宿舍，目前已有約1500個床位，其中1300個已經租出，其業務拓展總監利玉君表示，23至24年度外勞住宿需求最大，宿舍每月需新增120至140個床位，近月則放緩至每月新增40個床位，料與收緊外勞準則、更多人營運宿舍有關。

「優港寓」2023年開始經營外勞宿舍，目前已有約1500個床位，其中1300個已經租出。（鄭子峰攝）

不過她表示，外勞宿舍仍有市場需求，料2026/27年度香累計有7萬名外勞，計劃將床位增至3000個，預計可應付5%市場需求。

這些單位遍佈港九新，其中油尖旺分佈最多。每間房最多6個床位，每床位租金介乎2000至3000元。宿舍設有守則，包括禁止吸煙、飲酒等，如有外勞違規，會作出勸喻。

目前本港無針對外勞宿舍的牌照，只需符合勞工處相關要求便可營運，包括每人居住空間至少3.4 至 3.6 平方公尺、有獨立睡位、洗手間、充足的通風、照明、水電等。利玉君認為目前市面上的外勞宿舍質素參差，例如有宿舍衛生欠佳、公共空間堆滿雜物，甚至有宿舍不符合勞工處要求。她認為如果政府規管宿舍，有助保障外勞。