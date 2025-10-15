擴大輸外勞兩年341宗投訴　67宗不成立　僅1宗確認聘外勞炒本地工

政府近年在多個行業輸入外勞，不過，外界關注在政策擴大攀升失業率、部份僱主聘用外勞後炒本地工人等。勞福局以書面回覆立法會議員質詢時表示，自2023年9月推行「補充勞工優化計劃」，至今接獲共341宗懷疑僱主以輸外勞取代本地工的投訴，當中，已完成調查68宗個案，僅1宗個案確立違反規定。



(立法會文件截圖)

政府新聞處截圖

首9個月接獲321宗涉外勞取代本地工人投訴

孫玉菡表示，勞工處自2023年9月4日推行「補充勞工優化計劃」以來，於2023年（9月4日至12月31日）、2024及2025年（截至9月30日）分別接獲1宗、19宗及321宗懷疑僱主以輸入勞工取代在職本地僱員的投訴。有關投訴主要涉及餐飲服務業、製造業及清潔服務業，勞工處已就所有收到的投訴展開調查。

他指，上述接獲的投訴中，勞工處已完成調查68宗個案，其中67宗沒有足夠證據確立僱主違反優化計劃的規定，而其他投訴個案仍在調查中。就1宗違反規定的個案，勞工處於2025年8月29日公布，向該名僱主施加行政制裁，撤銷該僱主就優化計劃已獲發的輸入勞工原則性批准及拒絕處理其隨後兩年提交的輸入勞工申請。

勞工及福利局局長孫玉菡。（梁鵬威攝）

被問及當局有何措施進一步防止僱主以輸入勞工取代本地工人，孫玉菡指，勞工處自2025年6月起實施新措施，包括在優化計劃專題網頁新增網上投訴表格，方便本地僱員及輸入勞工就僱主涉嫌違反優化計劃的規定作出投訴；勞工處的勞工督察不時巡查輸入勞工的工作地點，查核僱主有否遵守優化計劃的規定。

至於市場上有中介公司或機構聲稱可收費協助本地公司申請輸入勞工，孫玉菡則表示，任何人士或機構，如在香港經營為他人覓取職位或向僱主提供員工為目的的業務，均屬經營職業介紹所。

不論經營模式或所介紹的職務類別，包括輸入勞工，所有在港經營的職業介紹所必須事先領有勞工處發出的牌照。如發現有任何人士或機構在本港無牌經營職業介紹所，勞工處會嚴肅調查及採取執法行動，並在有足夠證據時提出檢控。