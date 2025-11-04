壽司郎反駁《東張西望》｜上環店午市輪40枱　食客有信心料受牽連

《東張西望》昨日（3日）報道，一群水貨客每日從內地偷運大箱細箱海鮮等食品經陸路口岸跨境到港，再在粉嶺蓬瀛仙館停車場交收走私食品，盛載有關食物的發泡膠盒部份貼上寫有「斑點鮭」（三文魚）字樣的紙條及連鎖壽司店地址。壽司郎同晚發表聲明，斥責報道内容不盡不實，涉影射及間接誹謗壽司郎，將會採取法律行動，引起網上廣泛討論。



不過，位於上環無限極廣場的壽司郎分店今日（4日）午市依舊繁忙，中午約一時有逾30名上班族在店外等待用膳，需輪候逾40張枱；更有食客要等候一小時才能進店，強調現階段並不相信有關報道，對日本品牌有信心；也有熟客認為或會有食肆為省成本採用走私食品，建議海關需加緊截查水貨客，但他估計壽司郎可能被水貨客及相關無良食肆連累。



壽司郎11月3日發出聲明，斥責《東張西望》報道內容不盡不實。（歐陽德浩攝）

11月4日下午一時壽司郎上環無限極廣場分店，有逾30名上班族店外等待進店午膳，需輪候逾40枱。（歐陽德浩攝）

《東張西望》揭水貨客走私海鮮至本港 疑影射壽司郎

《東張西望》昨晚的節目中播放觀眾提供5月於落馬洲口岸拍攝的片段，可見水貨客在盛載食物的發泡膠箱中拿出一袋袋食品，部份發泡膠箱貼上寫有「斑點鮭」（三文魚）字樣的紙條及連鎖壽司店地址，但打了格仔，節目中沒有提及壽司店名稱。

壽司郎昨晚（3日）發聲明，斥責《東張西望》報道內容不盡不實，涉影射及間接誹謗壽司郎，將會採取法律行動。有關聲明在壽司郎的社交媒體專頁貼出，引起社會廣泛討論。

壽司郎上環店午市繁忙 中午一時需輪候逾40枱

不過，有關報道似乎未有影響食客的信心，壽司郎位於上環無限極廣場分店今日（4日）市午依舊繁忙，中午約一時，有逾30名上班族在店外等待用膳，需輪候逾40張枱，現場更有不少顧客在討論昨晚的節目內容，但他們都相信壽司郎會以正途訂購及入口食材。

《東張西望》報道，一群長者每日從深圳運大箱細箱海鮮等食品到香港，並在粉嶺蓬瀛仙館停車場一架貨車旁交收，懷疑運送至本港一間連鎖餐廳。（《東張西望》影片截圖）

根據報道，蓬瀛仙館附近的停車場附近，有貨車專門收貨，貨物包括福建土產如「五香卷」（雞卷）。（《東張西望》影片截圖）

顧客等待1小時才能進店用膳︰對日本品牌有信心

其中劉先生與朋友中午12時取籌，等待至近下午1時才能進店用膳，相比過去的輪候時間沒有分別。他認為《東張西望》的報道未完整播出，因此現階段並不相信壽司郎採用走私魚生，又指壽司郎的食物水平一直維持穩定水平，進食後腸胃沒有感到不適，強調對日本品牌抱有信心。

走私食物流出市場 只光顧有信譽的商戶

即使對壽司郎抱有信心，不過走私食物已流出市面，會否對其他商戶的貨品感到擔心？劉先生表示只能夠光顧有信譽的商戶︰「都係要咁生活啦，都控制唔到喎，自己揀返有信譽嘅Brand（品牌）去食，咁暫時壽司郎都OK。」

劉先生對日本品牌抱有信心，強調只光顧有信譽的商戶。（林幸泉攝）

熟客料中小型食肆為節省成本採用走私食品

路過的李先生每個月會光顧壽司郎一至兩次，他表示近年本港掀起結業潮，估計部份中小型食肆或為應付舖租等高昂成本，不排除會選擇鋌而走險採用走私食品，惟大品牌不必承擔風險，因此除非證據確鑿，否則不會相信《東張西望》的報道。「咁大間機構唔會玩啲咁嘅嘢，講過信字。」

李先生估計壽司郎被水貨客及相關無良食肆連累。（歐陽德浩攝）

籲海關加緊截查水貨客 料壽司郎被無良食肆連累

李先生又指，由於內地與香港地理位置相近，水貨客更容易非法走私食品來港。他建議海關需加強截查水貨客，以打擊走私行為，否則對本港有良心的正規食肆造成不公平，估計壽司郎被水貨客及相關無良食肆連累。

如果助長咗呢啲（走私）咪更加危險，比起有良心正規做嗰啲唔公平，你連累埋嗰啲。壽司郎我當佢唔係，但佢就畀其他累死咗。 壽司郎熟客李先生