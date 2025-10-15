消委會｜Breezy Tail 潔齒怪及VETRESKA獲最高5分　雙雙稱冠

不少寵物主人會為狗隻添購玩具一同玩樂，但其安全性未必有保證。消委會早前檢測市面上30款狗玩具，結果顯示逾9成樣本化學安全程度理想，通過歐洲兒童玩具安全標準要求。



當中有兩款樣本總評分獲5分最高分，雙雙奪冠，分別是「Breezy Tail DENTIMAL」的可藏食玩具粉紅「潔齒怪Chika」，及「VETRESKA」的櫻桃繩索玩具。而前者在「標籤資料」的評分為4分，比後者的2.5分要高。



消費者委員會檢測了市面上30款狗玩具，結果顯示所有樣本整體化學安全程度理想，逾9成樣本通過歐洲兒童玩具安全標準的特定元素遷移量測試。（陳葦慈攝）

「Breezy Tail DENTIMAL」的可藏食玩具「Dental Monster Chika (Pink Color)」在兩評分準則中分別獲5分及4分，總評分為最高分5分。（洪戩昊攝）

「VETRESKA」的繩索玩具「CHERRY KNOT ROPE TOY」在兩評分準則中分別獲5分及2.5分，總評分為最高分5分。（洪戩昊攝）

97%樣本達標 通過化學及物理安全測試

消委會測試了市面上30款狗玩具，售價由30元至179元不等，分為毛公仔、繩結、橡膠及皮革等四大類別，包括11款毛或布公仔、7款為繩索、繩結、編織或含相關部件的玩具、9款以橡膠或乳膠為主的款式，以及3款含皮革部件的款式 。消委會參考了較為嚴格的歐洲兒童玩具安全標準，對19種特定化學元素的遷移量做分析。

結果顯示，有29款（97%）樣本的特定元素遷移量均符合標準，即符合歐洲兒童玩具安全標準，全部樣本亦未檢出塑化劑、游離甲醛或禁用的偶氮染料，物理安全測試（如尖角或銳邊）亦全部通過，整體表現令人滿意。

消委會測試了市面上30款狗玩具，售價由30元至179元不等，分為毛公仔、繩結、橡膠及皮革等四大類別。（陳葦慈攝）

在測試報告中，設有特定元素遷移量測試評分，和標籤資料評分，前者佔85%，後者佔15%。「Breezy Tail DENTIMAL」的潔齒怪藏食玩具，在兩評分準則中分別獲5分及4分，售價98元；「VETRESKA」的櫻桃繩索玩具在兩評則分別獲5分及2.5分，售價51元。而這兩款狗玩具是整體評分最高，獲5分。

不過，消委會提醒，使用「Breezy Tail」的一款時，要留意寵物應在主人看管下玩耍，以及避免靠近火種或熱源。而使用「VETRESKA」的一款，則要留意其並非兒童玩具，只供寵物用，亦不應讓兒童在欠缺成人看管下使用。

消委會測試了市面上30款狗玩具，售價由30元至179元不等，分為毛公仔、繩結、橡膠及皮革等四大類別。（洪戩昊攝）

選擇狗玩具貼士



1.寵物主人應親身到店選購狗玩具，觀察產品的造工，縫線位置是否牢固，不易被拉扯而破損，以及檢視產品的尺寸是否合適，質地會否過硬等。另檢視產品標示的適用狗隻、清洗方法，以及其他注意事項等。

2. 按狗隻的年齡、體型、啃咬力量、活躍程度及玩樂習慣選擇合適玩具，若為大型狗隻，應避免選擇尺寸過細的玩具，以免誤吞造成哽塞或窒息；材質方面則建議選擇耐咬、易清潔的物料，由於皮革難以清洗，易發霉，製作過程亦有機會令成品殘留有害物質，故此，建議避免選擇以皮革製成的寵物玩具。

3. 避免選擇含有容易脫落細小部件的玩具；定期檢查玩具的狀況，及早處理鬆脫的部件、尖角，或鬆開的繩，以免寵物被割傷或誤吞異物；每次給予狗隻玩樂前應先檢查玩具是否完好，如有破損應及時丟棄。

4.每日檢查「藏食」玩具並清理未吃完的零食，避免讓其長時間留在玩具內，滋生細菌和霉菌；無論採用哪一款玩具，定時適當清洗可確保衞生。

各狗玩具評分一覽

1/ CHOCOLATE RUFFUS 薯片發聲玩具/4.5分

2/ P.L.A.Y American Classic Toy - Frenchie Fries/4.5分

3. DINGDOG/ 蝦天婦羅 #DGT-001-028 Shrimp Tempura Enrichment Toy/4分

4. Woof2港式奶茶二合一藏食寵物玩具Hong Kong Milk Tea 2-in-1 Nose-work/4分

5. LOVE PETS by BESTEVER Dog Plush Toy With Squeaker – Corn/ 3.5分

6. GiGwi PLUSH Friendz With Foam Rubber Ring and Squeaker – Squirrel / 3.5分

7. QMONSTER Funny Animals Tiger Dog Toy - Funny Animals 老虎/3.5分

8. VETRESKA CHERRY KNOT ROPE TOY / 5分

9. Real 乾杯罐檸檬酸 Cheers Can Lemon Sour Highball/4分

10. MoPetPet COOL TOYS FOR DOGS – Corn/4分

11. SuperCat可愛八爪魚咇咇玩具/3.5 分

12. Petio Ethical Door Chew Shrimp Tempura / 3.5分

13 . PPLab寵物玩具 - 腸仔包 Pet Toy - Sausage Bun (Small)/ 4.5分

14. FRINGE瘋狂毛毛蟲狗玩具 Interactive Rope Dog Toy - Pillar of Society / 4.5分

15. BITE ME Toothpaste Plush Toy/ 4分

16. NITORI 狗狗發聲玩具 - 牛油果 Squeaky Dog Toy – Avocado /4分

17. 汪星護衞隊 Q-base狗狗棉繩磨牙玩具（黃色小鴨）/ 4分

18. ketawa Handmade Crochet Toy – Carrot/3.5分

19. Breezy Tail DENTIMAL Dental Monster Chika (Pink Color)/5分

20. KONG Classic Average Chewers – Medium/ 4.5分

21. DINGDOG 狗狗乳膠玩具 - 小熊啫喱（紅） GOMDORI LATEX TOY / 3.5分

22. Mandarine Brothers Latex Prism Twist Toy – RED / 3.5分

23. PLATZ肥豬叫聲玩具 Boo Ton Dog Toy S PZ70530 / 3分

24. DoggyMan 牛革骨型玩具 / 3.5分

25. UNITED PETS EMMA Mini latex toy duck- yellow / 3.5分

26. QMONSTER迷你-流星 Mini-Meteor /3.5分

27 . Simplyit MEWA JUMP Dog Noisy Toy (Orange Carrot)/ 3.5 分

28. Petstages Carrot Stuﬀer - Stuﬀ with Carrots /3.5分

29. PetzRoute 牛革纖維磨牙玩具羊駝 / 3分

30. GONTA CLUB Natural leather and cotton rope toy / 2.5分