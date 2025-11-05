《東張西望》揭水貨客運福建水產　春秧街店︰供應商出示海關證明

《東張西望》一連兩日報道指，一群水貨客每日從內地偷運大箱細箱海鮮等食品經陸路跨境口岸到港，再在粉嶺蓬瀛仙館停車場交收走私食品，貨品以福建特產如蠔仔、蟶子、「五香卷」（雞卷）及丸類為主。根據報道，由水貨客在內地取貨，到出車送貨，至少經歷5至6小時，即這些食物在沒有急凍保存情況下放置多小時，恐有變質問題。



有小福建之稱的北角，其中春秧街露天街市不少店舖都有賣福建特產，罐裝及散賣蠔仔幾乎檔檔都有。有福建食品專賣店透露，供應商交易時會出示海關等證明文件，強調店內的蠔仔由正規渠道並保持冰鮮來港，而為了確保蠔仔的新鮮，每日只向供應商購入少量，並在膠籃下方放滿冰塊，確保蠔仔在室外環境保存一日。



有顧客為了品嚐蠔仔煎特地跨區到北角購買，主要通過蠔仔的外表判斷是否新鮮；也有長者批評黑心商人只為賺錢埋沒良心，「以前賺錢嘅人有良心，𠵱家冇喇，邊度都係為自己賺錢就得喇，唔會理人食咗會唔會死，𠵱家好得人驚。」



《東張西望》報道，一群長者每日從深圳運大箱細箱海鮮等食品到香港，並在粉嶺蓬瀛仙館停車場一架貨車旁交收，懷疑運送至本港一間連鎖餐廳。（《東張西望》影片截圖）

蓬瀛仙館附近的停車場附近，有貨車專門收貨，貨物包括福建土產如蠔仔，已結成冰磚。（《東張西望》影片截圖）

蓬瀛仙館附近的停車場附近，有貨車專門收貨，貨物包括福建土產如蟶子。（《東張西望》影片截圖）

《東張西望》揭水貨客走私食品包括福建土產蠔仔

《東張西望》本周一（3日）報道，一群水貨客每日從內地偷運大箱細箱海鮮等食品經陸路跨境口岸到港，再在粉嶺蓬瀛仙館停車場交收走私食品，貨品以福建土產如蠔仔、蟶子、「五香卷」（雞卷）及丸類為主。根據報道所見，大量蠔仔結成冰磚，水貨客從內地取貨至出車送貨，最少經歷5至6小時，即走私食品在無急凍保存情況下放置多個小時，恐有變質問題。

北角春秧街露天街市有不少店舖出售福建食品。（歐陽德浩攝）

北角春秧街每斤蠔仔索價40元至70元不等

北角春秧街露天街市有不少店舖出售福建食品，蠔仔視乎品牌、大小及產地等，每斤索價40元至70元，各店陳列方式一致，部份是透明罐裝蠔仔，罐上的招紙印上品牌名稱及聯絡電話等資料，部份蠔仔則分別放在一至兩個膠籃內，暴露於空氣當中。

北角春秧街露天街市，有不少檔都有賣蠔仔等福建特產。（歐陽德浩攝）

福建食品專賣店負責人蔡小姐透露店內的蠔仔產自家鄉福建，供應商交易時會出示海關等證明文件。（歐陽德浩攝）

福建食品店︰蠔仔由正規渠道並保持冰鮮來港

其中一檔負責人蔡小姐從記者口中得知《東張西望》的報道後，願意講解蠔仔的來源地及運輸途徑，為業界正名。她透露店內的蠔仔產自家鄉福建，供應商交易時會出示海關等證明文件，又認為政府不會容許商戶出售走私食品，強調店內的蠔仔由正規渠道並保持冰鮮來港，全部都經過海關審查。

有蠔仔包裝罐上的招紙印上品牌名稱及聯絡電話等資料。（歐陽德浩攝）

另有部份蠔仔放在膠籃內。（歐陽德浩攝）

蠔仔雪櫃取出後最多擺放一日 放雪櫃可保存一周

蔡小姐又指，蠔仔從雪櫃取出後，只能夠在店內擺放一日，因此為了確保蠔仔的新鮮，每日只向供應商購入少量，並即日內將蠔仔售清，顧客購買回家後需立即放進雪櫃冷凍，料可保存最少一周。「唔擺雪櫃唔得喎！出面嘅話一個鐘頭都OK嘅，但超過就驚會變囉。」

蔡小姐說︰「唔擺雪櫃唔得喎！出面嘅話一個鐘頭都OK嘅，但超過就驚會變囉。」（歐陽德浩攝）

膠籃下方放滿冰塊，以確保蠔仔能夠在室外環境保存一日。（歐陽德浩攝）

膠籃下方放滿冰塊 確保蠔仔在室外環境保存一日

不過部份蠔仔為何放在膠籃內，又如何確保冰鮮不變？蔡小姐解釋，由於部份顧客購入的份量較少，因此商戶倒出罐裝蠔仔至膠籃，以便按顧客需要靈活提供不同的份量，而膠籃下方放滿冰塊，因此能確保蠔仔在室外環境保存一日。

北角春秧街露天街市聚集大量出售蠔仔的福建食品專賣店。（歐陽德浩攝）

蠔仔每斤索價40元至70元不等，各店陳列方式一致。（歐陽德浩攝）

師奶教揀靚蠔仔︰個頭黑仔就靚啲、黑白色就唔新鮮

家鄉位於福建的李太喜愛吃蠔仔煎，由於居住的將軍澳一帶沒有商戶出售蠔仔，因此她偶爾跨區至北角買餸。她認為本港百物騰貴，每檔蠔仔的價格相近，例如剛購入的蠔仔便每斤索價68元，並主要通過蠔仔的外表判斷是否新鮮，「蠔仔個頭黑仔就靚啲，黑白色就唔新鮮，我睇佢呢度靚靚地，細細隻就買囉。」

李太居住的將軍澳一帶沒有商戶出售蠔仔，因此她偶爾跨區至北角買餸。（林幸泉攝）

莊女士對食品安全感到擔心，批評黑心商人只為賺錢埋沒良心。（林幸泉攝）

市民斥黑心商人無良心︰唔會理人食咗會唔會死

家鄉同樣位於福建的莊女士得知《東張西望》的報道後，對食品安全感到擔心，批評黑心商人只為賺錢埋沒良心。「𠵱家真係好多都好得人驚，以前賺錢嘅人有良心，𠵱家冇喇，邊度都係為自己賺錢就得喇，唔會理人食咗會唔會死，𠵱家好得人驚。」