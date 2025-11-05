今日新聞8分鐘｜JPEX林作陳怡等16人被控｜男渠工困沙井亡遺孀哭

有片｜龍山隧道內泥頭車着火 冒出大量濃煙 單管雙程行車

今日（5日）上午9時半，一輛泥頭車沿龍山隧道往蓮塘方向行駛，其間在管道內着火。消防員接報到場灌救，約10分鐘後救熄，無人受傷。

元朗山貝路村屋清拆時塌磚牆 女工被壓傷昏迷 送院不治

今日（5 日）上午10時58分，警方接獲報案指，元朗山貝路近公廁附近一幢村屋塌圍牆，一幅約2米高、8米長、1米濶的磚牆倒塌，壓倒一名女工。救援人員到場將姓藍（44歲）女工救出，她昏迷被送往博愛醫院搶救，但最終於12時46分證實不治。消防災難應變救援隊其後再用生命探測儀搜索，但沒有發現。警方刑事調查隊及勞工處人員其後到場調查。

據了解，藍婦為雜工，當時正進行清拆村屋的工作，在牆外拾鐵支期間，圍牆突然倒塌。

葵涌平治剷壆變「炮彈飛車」 飛越對面線撼路邊死車 司機昏迷

葵涌大窩口發生車禍。今日（5日）凌晨2時許，一輛自訂車牌的白色平治AMG跑車沿大窩口道往荃灣方向行駛，途經大窩口道邨富安樓對出左彎後懷疑失控，剷上路中分隔石壆；石壆頓變「跳台」，平治如「炮彈飛車」飛越對面行車線衝前約10米，左邊車頭撞向停泊路邊的一輛貨車車尾，途經現場的其他司機協助報案。

旺角砵蘭街後巷通渠師傅被困沙井 當場死亡

今日（4日）下午2時18分，警方接獲報案，指旺角砵蘭街近長沙街一後巷，一名男子被困約2米深的沙井，昏迷不醒。消防趕抵將事主救出，他現場被證實死亡。

消息稱，68歲死者為通渠師傅，在上址進行通渠工程，期間暈倒，胞姊揭發報警。警方相信事主失平衡跌落沙井，正調查他是否吸入不明氣體而暈倒喪命，案件列作「屍體發現」跟進，將驗屍確定死因。勞工處表示，意外後即時派員到場，正調查意外原因。

JPEX｜警控林作陳怡等16人包括6核心成員 國際刑警追緝3主腦骨幹

虛擬資產交易平台JPEX案有新進展，警方將落案起訴16人，消息指包括林作及KOL陳怡。警方自2023年展開拘捕行動，至今已拘捕80人，今次正式落案檢控6名集團核心成員、7名加密貨幣場外交易所（OTC）的負責人及協助宣傳網紅，以及3名傀儡戶口持有人。此外警方鎖定已潛逃海外的2名主腦及1名骨幹成員身份，並透過國際刑警發紅色通緝令。

JPEX林作落案．有片｜01獨家追訪裕美 爆林作電話交代做兩件事

虛擬資產交易平台JPEX案有新進展，警方落案起訴16人，消息指包括林作及KOL陳怡。《香港01》記者今午（5日）到訪林作位於中半山的住所，其女友裕美現身回應，指不擔心案件；又大爆林作今早到警署報到，之後就無再回家，但曾交代她代為處理兩件事：將泊在街上的座駕駛回家，以免被抄牌；以及發帖向顧問客戶交代，要在之後再重新約過工作時間。

有片｜腦癱子案拖15年 醫委會主席鄧惠瓊首開腔 沒回應會否致歉

雙非子黎遠建腦癱案等候醫委會研訊15年，醫委會研訊小組因秘書處未能解釋為何拖延，決定永久終止聆訊，至前日（3日）宣布覆核決定。案件的研訊小組主席兼醫委會主席鄧惠瓊今（5日）首度開腔，被問到為何當日決定終止聆訊，她稱今月將會覆核，「咁所以今日就唔會有咩要同各位講」。至於為會醫委會秘書處拖延案件15年、會否應家屬要求致歉等，她未有回應。

醫委會秘書處秘書張頴思則兩度回應沒有公布，「唔好意思呀，我哋真係冇嘢公布」。

UPS貨機墜毀｜機場關閉現場黑煙滾滾 官員：至少4死11傷

美國肯塔基州傑佛遜郡路易維爾市一個軍民兩用機場周二（11月4日）證實發生飛機事故。州長Andy Beshear在當日稍晚會見傳媒時證實，至少3人死亡，11人受傷，並表示死亡數字還會上升。機場官員之後續指，死亡人數增至4人。

Zohran Mamdani擊敗前州長科莫 成為紐約史上首位穆斯林市長

美國民主黨候選人曼達尼（Zohran Mamdani）在11月4日舉行的紐約市長選舉中，一舉擊敗前紐約州長、獨立候選人科莫（Andrew Cuomo）成功當選，成為紐約市史上首位穆斯林市長。

謝侑芯謀殺案｜黃明志遭通緝後露面：已抵達警局 我不會逃

大馬歌手黃明志因涉台灣31歲網紅「護理系女神」謝侑芯在酒店猝逝案，引發廣泛關注。據馬媒報道，馬來西亞吉隆坡警方周二（4日）將全案改以「謀殺」方向調查，又指黃明志「已經潛逃」。但至本港時間周三（5日）凌晨，黃明志於其社交平台發帖稱，已經抵達吉隆坡的警察局，又強調：「我不會逃。」