有片｜腦癱子案拖15年 醫委會主席鄧惠瓊首開腔 沒回應會否致歉
撰文：董素琛
出版：更新：
雙非子黎遠建腦癱案等候醫委會研訊15年，醫委會研訊小組因秘書處未能解釋為何拖延，決定永久終止聆訊，至前日（3日）宣布覆核決定。案件的研訊小組主席兼醫委會主席鄧惠瓊今（5日）首度開腔，被問到為何當日決定終止聆訊，她稱今月將會覆核，「咁所以今日就唔會有咩要同各位講」。至於為會醫委會秘書處拖延案件15年、會否應家屬要求致歉等，她未有回應。
醫委會今日下午於黃竹坑醫學專科學院賽馬會大樓舉行每月例會，一眾委員以及秘書處人員出席。醫委會主席鄧惠瓊亦有到場，她同時是負責處理雙非子黎遠建腦癱案的研訊小組主席，於上月28日的聆訊宣讀結果，決定永久終止聆訊。及後到今月3日，醫委會發新聞公告表示將覆核決定。
被問到為何當日決定永久終止聆訊，鄧惠瓊重申今月22日將會覆核。
我哋11月22日會有呢個，我哋叫做覆核啦，咁所以今日就唔會同各位有啲咩講，多謝。
黎遠建的父母早前批評研訊小組只考慮拖延聆訊對醫生不公平，但未有考慮對等待多年的家屬及病人是否公平，要求鄧惠瓊致歉。鄧惠瓊再被追問為何秘書處拖延案件15年，以及會否向投訴人致歉，她均未有回應。
一對內地姓黎夫婦2009年來港產子，兒子疑因醫療事故致腦癱及四肢殘障。二人翌向醫委會投訴涉事醫生，拖延15年至上月28日展開研訊。研訊小組基於醫委會秘書處未能解釋案件拖延的原因，認為對被告醫生造成不公，最終決定終止研訊。事隔一周，醫委會決定主動覆核決定，月尾召開聆訊處理。（另見稿）
政府早前要求醫委會八星期內交報告，檢視處理投訴流程及法規。申訴專員陳積志今日（5日）表示高度關注為何秘書處未能解釋拖延，宣布展開全面調查，詳細審研衞生署轄下管理局及委員會辦公室。該辦公室正向15個醫療法定組職提供秘書處服務，包括醫委會、牙醫管理委員會、護士管理局等。
