JPEX案｜林作女友裕美到庭旁聽 到庭時一臉愁容
撰文：郭顥添
出版：更新：
網紅林作涉虛擬資產交易平台JPEX案被控，其女友裕美今早(6日)亦有到庭旁聽，裕美昨接受記者訪問時透露，林作昨在律師陪同到警署報到後，便沒有再回家，她後來才知林被正式起訴。裕美今早(6日)有到東區法院時，臉容明顯憔悴。
林作由警車押送至法院
警方昨宣布將落案起訴涉及JPEX虛擬資產交易平台的16人，當中包括林作及KOL陳怡。林作今早由警車押送至法院。林作昨到警署報到時再被捕，並在北角警署被拘查一晚，今早由警車直接押送上法庭。
警方檢控16人包括6名核心成員
警方2023年就JPEX案展開拘捕行動，至今已拘捕80人，並透露是次檢控的人士中，有6人為集團的核心成員，7人是加密貨幣場外交易所（OTC）的負責人，協助宣傳的網紅，另有3人是傀儡戶口的持有人。警方另鎖定3名疑為集團體的核心人士，包2名主腦及1名骨幹成員，相信他們已潛逃，警方已透過國際刑警發紅色通緝令。
JPEX案｜林作今由警車押送到東區法院提堂JPEX案｜裕美稱林作到警署報到被拉：失聯近24小時JPEX案｜林作被通宵扣查 早上由警車押送往東區法院提堂林作隔兩年因「JPEX」案被捕正在拘留 母王莉妮力撐兒子是受害者JPEX案｜「抽水王」林作兩年前為入市加密貨幣 連沽兩層樓套千萬JPEX林作落案｜林作會開記招？律師范德偉：要睇當事人意願裕美爆林作捲JPEX案被起訴交代兩事︰忘記問他要唔要叉燒飯凍檸茶JPEX林作落案．有片｜01獨家追訪裕美 爆林作電話交代做兩件事