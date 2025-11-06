JPEX案｜林作女友裕美到庭旁聽　到庭時一臉愁容

網紅林作涉虛擬資產交易平台JPEX案被控，其女友裕美今早(6日)亦有到庭旁聽，裕美昨接受記者訪問時透露，林作昨在律師陪同到警署報到後，便沒有再回家，她後來才知林被正式起訴。裕美今早(6日)有到東區法院時，臉容明顯憔悴。



林作的女友裕美今早到東區法院旁聽案件。(羅國輝攝)

林作的女友裕美今早到法院時臉帶愁容。(羅國輝攝)

裕美昨(5日)接受訪問時稱，林作曾交帶她要把車泊好免被抄牌。（梁偉權攝）

林作由警車押送至東區法院。(羅國輝攝)

多名JPEX案被告今早由警車押送至法院。(羅國輝攝)

警方昨宣布將落案起訴涉及JPEX虛擬資產交易平台的16人，當中包括林作及KOL陳怡。林作今早由警車押送至法院。林作昨到警署報到時再被捕，並在北角警署被拘查一晚，今早由警車直接押送上法庭。

警方檢控16人包括6名核心成員

警方2023年就JPEX案展開拘捕行動，至今已拘捕80人，並透露是次檢控的人士中，有6人為集團的核心成員，7人是加密貨幣場外交易所（OTC）的負責人，協助宣傳的網紅，另有3人是傀儡戶口的持有人。警方另鎖定3名疑為集團體的核心人士，包2名主腦及1名骨幹成員，相信他們已潛逃，警方已透過國際刑警發紅色通緝令。