JPEX案｜林作被通宵扣查　早上由警車押送往東區法院提堂

虛擬資產交易平台JPEX案，警方落案起訴16人，包括6名集團核心成員、7名加密貨幣場外交易所（OTC）的負責人及協助宣傳的網紅，以及3名傀儡戶口持有人。警方亦透過國際刑警發紅色通緝令，追緝2名主腦及1名骨幹成員身份。今日（6日）早上8時半左右，林作由警員押解、乘警車離開北角警署往東區法院應訊。



林作（後右二）由警車押送東區法院。（黃偉民攝）

接近早上8時半，警車離開北角警署。現場可見，林作戴上口罩，坐在後座中間，左右兩旁均有警員；其間大批記者一湧而上拍攝。

大批傳媒在場拍攝。（黃偉民攝）

警方在昨日的記者會中表示，截至昨日（5日）下午5時，共接獲超過2,709名受害人報案，涉及金額約16億元；被捕80人當中，除已被落案起訴的16人外，其餘捕人已獲准保釋候查。

商業罪案調查科總警司黃震宇指，落案起訴16人中，6人是集團核心成員，涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」、「妨礙司法公正」，以及法例第615章《打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條的「欺詐地及或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」；7人是加密貨幣場外交易所（OTC）相關人士，被控「詐騙」、「洗黑錢」及「欺詐地及或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」；3名傀儡戶口持有人被控「洗黑錢」。

除了主腦及核心成員，案中備受關注的，是配合宣傳JPEX平台的網紅，據了解今次被檢控的網紅及OTC負責人包括林作、陳怡及湘湘、YouTuber 「朱公子」、曾參加《全民造星》的Coingaroo總經理趙敬賢、Coingaroo營運總監區焯基。

警方交代JPEX案拘捕及起訴行動。（羅日昇攝）

JPEX虛擬資產交易平台於2020年初成立，利用各種廣告、社交媒體、場外交易所及網紅KOL等渠道廣泛宣傳，標榜「低風險高回報」，吸引大投資者入局。證監會於2023年9月13日發出警告聲明後，JPEX將平台提取加密貨幣的手續費大幅提升，大部客戶無法提款做成大額損失。調查發現JPEX將客戶的資產轉走並透過大量的加密貨幣錢包進行清洗。部份JPEX相關被捕人士的銀行戶口亦出現大量不明來歷收入，購入名貴汽車、持有大量現金、金條等。

警調查兩方向：查找幕後主腦及追截贓款

警方調查分兩方面，一是查找幕後主腦及涉案的角色，二是追截贓款。案發至今，從無公司或個人承認為JPEX真正營運者，所以警方要作大量調查釐清幕後主腦、核心成員或共犯。過去兩年，警方向大量受害人和證人調查及錄取口供，分析大量文件，包括公司注冊、銀行交易文件及交易紀錄，亦對大量電子設備進行法證檢測及分析，釐清不同人的角色及搜集犯罪證據。

此外，案件涉大量銀行帳戶及加密貨幣帳戶，警方要花大量時間分析及調查JPEX運作模式及犯罪得益流向。有別於傳統金融詐騙，此案涉及新興虛擬貨幣交易市場，亦涉及大量加密貨幣轉移，警方因此要聯同多個領域的專家及證監會合作，務求將案件查到水落石出。警方會繼續與證監會合作，維護市場廉潔及穩健。

警首引《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》控告部分被捕人

警方在本案首次引用2023年4月1日生效的香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條，控告部分被捕人。條例指出，任何人為誘使另一人訂立虛擬資產的協議，而作出任何欺詐或罔顧實情的失實陳述，即屬犯罪，一直定罪可判罰款100萬元及監禁7年。