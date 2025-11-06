殮房收費｜彭鴻昌質疑收費不符改革目的　倡免費時限定為4星期

醫療收費改革明年實施，醫管局日前公布會調整部份醫院行政費用，其中殮房由不收費改為收費，由明年一月一日元旦起，遺體存入首三日不收費，其後每日收費介乎100元至550元，視乎存入時長而定。



社區組織協會幹事彭鴻昌今日（6日）指出，殮房收費似乎並不符合提出醫療改革時，希望市民善用公共資源，引導市民使用其他服務的目標。他認為即使要收費，免費時限定為4星期會更加合適，希望當局在未有清晰解說前可考慮暫緩執行。



明年元旦（1月1日）起，遺體存放公立醫院殮房由第四日起需付費用。(資料圖片)

3月公布醫療費用調整時無提及調整行政費用

彭鴻昌表示，翻查過去的政府公告等，政府在提出草案，到今年3月公布醫療費用調整時，均沒有提及會同時調整部分行政費用，大眾本以為調整的會是急症室，或住院等服務的相關費用。他認為即使需要作出調整，當局事前亦應清楚明確地告知公眾；若非傳媒跟進，大眾可能根本不知情。

在調整幅度方面，說公立醫院殮房的收費，彭鴻昌指當局未有清楚說明減免措施，及減免幅度。醫衞局或醫管局應發出新聞公告，交代實際的減免情況及其類別。另外，當病人離世時，住院費是否需與殮房的費用合併計算，還是分開繳納等，當局亦未有說明，有需要釐清。

社區組織協會幹事彭鴻昌。(資料圖片/盧翊銘攝）

醫療改革引導市民善用公共資源 惟殮房收費「係冇得揀」

彭鴻昌又說，就殮房轉為收費一事，大眾觀感並不好，當政府公布時，坊間已有不少人笑指政府「缺錢」，需要透過這些行政費用調整來增加收入。他認為，當初提出醫療改革時，政府稱希望能引導市民選用其他服務，善用公共資源，如急症室收費用增至400元，便是希望第4，5類病人會轉向私家醫院或診所求醫。

但殮房收費，其實市民「係冇得揀」，因市民按正常程序處理先人遺體，亦需3至4星期，本港殯儀館的殮房亦無法應付需求，市民亦不可將先人遺體轉往公眾殮房。因此殮房收費似乎並不能起到引導市民的作用，與醫療收費調整的目的並不吻合。

2025年3月25日，醫務衞生局局長盧寵茂公布公營醫療服務收費調整詳情。（盧翊銘攝）

促當局在未有清晰解說前考慮暫緩執行

彭鴻昌認為，就一些十分個別，存放遺體時間太長的個案，作出收費調整是可以理解，但現時將殮房轉為收費，而且只首三日免費，便說不過去。有關當局應清楚明確地解釋行政費用的調整目的及安排，並說明收費程序及是否有減免制度。他又指，即使要收費，免費時限定為4星期會更加合適，希望當局在未有清晰解說前可考慮暫緩執行。