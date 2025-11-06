女工頭稱受職場欺凌　包括被笑穿T-back及當娼　覺性別歧視求賠償

工地女工頭稱她投訴一名女同事遲到後，遭該女同事及其好友在職場上欺凌，包括被該女同事笑她穿「T-back」內褲是當妓女，之後她發現有男同事經常在她面前談及嫖妓的事，甚至恥笑她是妓女等。她之後再投訴該女同事，公司卻叫她收歛脾氣。此外，她得知男同事考獲貨車車牌後獲更高薪酬，自費花5萬元考取重型貨車車牌，然而公司卻未向她加薪。她覺得受到不公平待遇，最後被迫辭職。女工認為公司縱容性騷擾等侮辱行為，並指這職場文化構成敵意，因而入稟索償，並要求書面道歉及重新聘用。



原告為LUI Ki（呂琪），被告為泰山環境建設有限公司(TARZAN LANDSCAPE CONTRACTORS LTD)。

原告呂琪(譯音)認為受性別歧視，入稟區域法院向前僱主索償。(黃浩謙攝)

入稟狀指，原告約在2023年11月，曾向人力資源部投訴姓藍女同事用電話播放不雅的音樂，其後情況有所改善。她在2024年4月中，又指藍經常遲到及持續提及工作場地的廁所有氣味，認為藍影響女性員工的士氣，因而在作投訴。

藍在更衣室指原告穿T-back

原告稱同年5月，有次她更換衣服時，藍突走近並說：「好臭啊⋯⋯」，她當時未有理會。同月的另一個下午，當時更衣室只有她和藍，她只穿內衣褲時，藍突說：「哇，著 T-back，一睇就知做雞架啦。」原告當時未有回應，但認為其言語甚具侮辱性，令她感不悅。

指數名男同事加入語言騷擾

原告指後來藍的數名好友，包括數名男同事，及一名姓趙的女同事，亦對她作性騷擾行為。如在「T-back」事件後數天，原告經過休息區，數名男同事發出雞叫聲，又評論其內衣褲，並說：「你今日有無著文胸？」他們又刻意在原告路過時誁下流話，如討論嫖妓，並說：「係呀，我畀500靚女佢唔要，話鍾意我。」

指男員工在其面前談女性標準身材

有次原告出席一個全男班的會議時，同場有男員工說：「喂！我尋晚喺砵蘭街見到你，一陣開工有無力？」他們亦曾於原告經過時，突然與附近的男同事討論指：「標準身材，三圍38,22,38⋯⋯」

向人事部投訴被叫控制脾氣

另在她在日本旅遊回港，藍在更衣室對她說：「日本搵唔到食呀，哼！又返嚟呢度開工。」原告反擊說：「你痴線架？」隨即再向人事部投訴，惟部門未有積極處理，反叫原告控制脾氣。原告認為此類行為持續發生，有關行為損害其尊嚴，造成其精神痛苦及羞辱。

自費5萬考慮車牌卻未獲加薪

原告又稱，她在2024年4月1日與公司續約時，繼續任職工頭，獲加薪至2.4萬元，但她發現，持有「18牌（中型貨車牌照）」的男員工，不論是擔任工頭或司機，均獲加薪至2.8萬元，她向上司查問，上司指若能考取相關車牌，將獲更高薪酬。原告便花約5萬元，經歷6次考試，最終考獲「19牌」(重型貨車車牌)。她考取牌照後通知上級，但遲遲未獲加薪。

指公司縱容性騷擾文化

她認為被敷衍了事，2025年5月因受到不公平對待而被迫辭職，並一段時間未能找到合適職位。她曾在同月16日向平機會投訴，但未獲受理。

原告認為她在公司的經歷涉性別歧視，被告卻縱容這些性騷擾及侮辱行為發生，指這類職場文化對她構成敵意，因而入稟索償。

案件編號：DCEO6/2026