JPEX案｜林作8人案多名人　有網紅電視台藝人　另涉洗黑錢1.12億

虛擬資產交易平台JPEX案，其中林作所涉的8人案中，除林作涉欺詐等兩罪案，同案亦有多個名人，包括網紅「陳怡」及「湘湘」，另有無綫前演員鄭雋熹，及曾參加ViuTV選秀節目《全民造星》的「酒粒仔」趙敬賢，他們大都被指曾虛稱JPEX具有效牌照，能作虛疑平台交易，並能提供回報，部份控罪更提到他們有指JPEX有與上市公司合作，及有發行信用卡等，而「酒粒仔」亦與另3被告涉洗黑錢罪，4人所涉控罪的黑錢總額達1.12億元。



林作案8名被告：鄭雋熹（31歲，無綫前藝員）、蕭穎謙（28歲）、林作（35歲，無業）、陳穎怡（38歲，女，網紅陳怡）、區煒基（31歲）、趙敬賢（25歲，店務助理）、梁綺湘（31歲，女，網紅湘湘）和何紀雯（28歲，女）。他們共被控33罪，包括串謀欺詐、欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產和，其中４名被告涉洗黑錢罪，控罪日期介乎2020年1月至2023年12月。

林作下午已獲保釋外出，他在離開時稱：臭格好瞓過屋企。(陳順禎攝)

同案其他名人包括：

首被告鄭雋熹（圖）是TＶＢ前藝人，他是案中唯一不獲保釋的被告。（鄭雋熹IG圖片）

第四被告陳穎怡，是網紅陳怡。(youtube@陳怡)

第七被告梁綺湘湘，是KOL「湘湘」，她為場外找換店（OTC）「UNICOIN」的職員。（湘湘IG圖片）

曾參與《全民造星》的「酒粒仔」趙敬賢亦是被告之一。（互聯網）

鄭被指曾虛稱JPEX在港具有效牌照

前無綫藝員鄭雋熹，被控兩項串謀欺詐罪，指他與郭浩麟、張駿晴和其他不知名人士，作出多項虛假陳述，包括：JPEX已在多個司法管轄區取得牌照，以提供加密貨幣或虛擬資產交易服務，或從事加密貨幣或虛擬資產交易；透過JPEX投資指明的虛擬資產，將可賺取一個指明百分率的回報；JPEX與一些上市公司合作；JPEX和Visa公司以伙伴形式發行Visa卡；JPEX將取得有效牌照在香港營運一個虛擬交易平台。

另一罪指鄚與郭浩麟串謀，不誠實地向稅務局或其職員表示，一份僱主的填報及退休金報稅表，是由郭簽署。

兩名女網紅及另兩男亦涉欺詐

兩名女網紅陳穎怡及梁綺湘，及另兩男被告蕭穎謙和區煒基，則各被控1至4項欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產罪，指他們作出多項與JPEX有關的虛假陳述。

酒粒仔等4人渉洗黑錢1.12億元

在參加《全民造星》時綽號「酒粒仔」的趙敬賢，他與被告蕭穎謙、區煒基和何紀雯共被控21項洗黑錢罪，指他們清洗合共約1.12億元，其中趙所涉洗黑錢的金額達6011萬元。

這8被告中，除了鄭未獲保釋外，林作及「陳怡」准以30萬元保釋，另「湘湘」及「酒粒仔」，以及蕭及何准以10萬元保釋，區則准以5萬元保釋。全部人的案件押後至12月15日再提訊，控方透露案件將轉介高等法院審理。

案件編號：ESCC2864/2025