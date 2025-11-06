JPEX案｜林作等8人案共涉33罪　將轉高院審　林准以30萬元保釋

虛擬資產交易平台JPEX案，警方昨拘控多人，其中涉及林作及陳怡等網紅等8人的案件，共涉33項罪名，包括串謀欺詐及洗黑錢等，他們今(6日)被押至東區法院提堂，8人暫時均毋須答辯，控方透露案件將轉高等法院審理。裁判官把案件押後12月15日作提訊日，該案其中7名被告獲准保釋，林作准以30萬元保釋。



林作陳怡准30萬保釋

林作所涉案件共有8名被告，分別為：鄭雋熹（31歲）、蕭穎謙（28歲）、林作（35歲，無業）、陳穎怡（38歲，女，即網紅陳怡）、區煒基（31歲）、趙敬賢（25歲，店務助理）、梁綺湘（31歲，女）和何紀雯（28歲，女）。他們共被控33罪，包括串謀欺詐、欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產和洗黑錢等。8被告中，除鄭雋熹不准保釋外，林作及陳怡准以30萬保釋，其餘5人准以5至10萬元保釋。

林作（中）今早由警車押送至東區法院。（黃偉民攝）

林作的女友裕美亦有到庭，一臉愁容。(羅國輝攝)

控罪指林作疑曾為JPEX作虛假陳述。（陳浩然攝）

被告之一的陳穎怡(又名陳怡)是一名網紅，她獲准以30萬元保釋。(影片截圖)

林被控兩罪指涉作JPEX的虛假陳述

林作被控欺詐，以及屬交替的控罪的：欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產兩罪。林作所涉的欺詐罪指他於2023年7月8日至9月12日，作出以下的虛假陳述，包括：

1.JPEX已在多個司法管轄區取得牌照，以提供加密貨幣或虛擬資產交易服務，或從事加密貨幣或虛擬資產交易；

2.一直從JPEX成功提取資產；

3.掌握一般人士無法獲得的JPEX相關資訊；

4.透過JPEX投資指明的虛擬資產，將可賺取一個指明百分率的回報。

控罪指林作出該些陳述，誘使受害人為了在JPEX作投資及交易，從而失去金錢或財產，導致受害人蒙受損失或不利，而林可獲益。

另一控罪指林作同期，為誘使他人訂立虛擬資產的協議，涉向該些人士罔顧實情，並作出欺詐或失實陳述。

林上庭時神情憔悴不時望向公眾席

林作今天由資深大律師清洪代表，林則穿黑色衛衣和長褲出庭，他被押上庭時不時望向公眾席，神情憔悴。傳譯員向他讀出欺詐罪的控罪，他低頭看文件。傳譯員讀完該罪後，他稍為遲緩回答：「明白。」

餘下8被告1人早前已被起訴

警方昨透露案件共涉16名被告，除林作案的8人外，餘下8人分為8案處理，由於其中一名被告早前已被起訴，該案亦已轉介至區域法院，餘下7案同於今日在東區裁判法院提堂，全部押後處理。

案件編號：ESCC2864/2025