JPEX案｜另有6男1女涉洗黑錢等被控　包括網紅「朱公子」

警方拘控多人，其中涉及網紅林作及陳怡等8人涉欺詐等罪的案件將轉高等法院審訊外，另外6男1女被控洗黑罪和妨礙司法公正等罪，當中包括網紅「朱公子」，控罪指他清洗約1227萬元黑錢，另有兩被告涉妨礙司法公正，指他們涉銷毀或處理資料。該7名被告暫時毋須答辯，並准以2至10萬元保釋，押後至12月18至明年1月2日再提訊，各被告案件將轉至區院及高院審理。



除林作案的8名被告告，今日涉及JPEX案另有7人提堂，包括：朱家輝（34歲，無業，即網紅「朱公子」）、鄭智超（31歲，無業）、余冠霖（27歲，學生）、黃梓健（30歲）、鄧志冲（30歲、技術員）、鍾彩雲（ 54歲，女，看守員）和劉玉恒（30歲）。

被告朱家輝，即網紅「朱公子」涉洗黑錢被控。（陳順禎攝）

「朱公子」全名朱家輝，經常在網上平台及講座上分享虛擬貨幣資訊。（資料圖片）

被告林作（中）同樣涉JPEX案，林與另人在另案處理。(陳順禎攝)

朱公子被控洗黑錢1227萬

除了黃梓健外，其餘6人都被控洗黑錢罪。其中網紅「朱公子」朱家輝被控於2020年11月25日至2022年11月16日，清洗約1227萬元黑錢；至於鄭智超、余冠霖、鄧志冲、鍾彩雲和劉玉恒則被控1至4項洗黑錢罪，指他們清洗112萬至2450萬元的黑錢。

鄧涉銷毀星匯居物品及文件

此外，鄧志冲亦被控1項妨礙司法公正罪。指他於2023年9月28日，處置及銷毀長沙灣星匯居某處所的某些物品或文件，以妨礙和阻撓有關當局的調查和因調查可能導致的法律程序。

黃梓健涉處置長沙灣道某處的物品

黃梓健則被控1項妨礙司法公正罪，指他於2023年9月24至25日，連同另一名稱為「盧哥」的人士，處置及安排長沙灣青山道某處所內的某些物品，以妨礙和阻撓有關當局的調查和因調查可能導致的法律程序。

控方透露，鄭智超、余冠霖和鍾彩雲的案件將在區域法院審理；黃梓健、鄧志冲和劉玉恒的案件將在高等法院審理。

此外，同案另一被告鄧立迅，早前已被起訴6項洗黑錢罪，該案將於明年1月15日在區域法院提堂。

案件編號：ESCC2864–2871、DCCC 1070/2025