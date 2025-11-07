鄭雋熹另涉JPEX洗黑錢案　涉用4戶口洗1800萬　將轉高院審

無綫前演員鄭雋熹涉虛擬資產交易平台JPEX案被控，鄭亦另涉一宗涉及JPEX的洗黑錢案，早前已被控，鄭就該洗黑錢案，今(7日 )在東區裁判法院再提訊。控方透露，鄭在這案中涉清洗黑錢約1800萬元，這案亦與JPEX有關，案件將於高等法院審理。裁判官高偉雄把本案押後至12月15日，與鄭及林作等8人所涉的JPEX欺詐案在東區裁判法院進行提訊日，鄭需繼續還押。



鄭雋熹另涉JPEX相關洗黑錢案，早前已被檢控。（梁碧玲攝）

鄭在洗黑錢案獲保釋但就另一案需還押

被告鄭雋熹（31歲），被控4項洗黑錢，控罪指鄭透過4個戶口，清洗約1800萬元黑錢。他在洗黑錢案獲得保釋，控方今要求撤銷其保釋，辯方則申請保留其保釋，裁判官聽取陳詞後，批准鄭繼續以原有條件保釋。但他因JPEX案，需要還押看管。

鄭在另一JPEX案被控兩項罪名

鄭另涉一宗涉及JPEX的欺詐及洗黑錢案，該案連同鄭共有8名被告，涉及33條控罪，其他被告包括：林作、原名陳穎怡的網紅「陳怡」及原名梁綺湘的網紅「湘湘」，另有被告是曾參加《全民造星I》，綽號「酒粒仔」的趙敬賢。鄭在該案被控兩項串謀欺詐，該案昨日提堂，同樣押後至12月15日再提訊，鄭在該案不獲保釋。

案件編號：ESCC 194/2025