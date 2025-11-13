秋冬乾冷易感染流行性感冒　中醫3藥飲方預防流感　適合成人兒童

接連降温緩解了今年秋季的持續高温，接下來不久將進入到冬季。中醫認為，「肺為嬌髒」「喜潤而惡燥」，秋天乾燥的氣候往往帶來呼吸道疾病的增加，而冬季則是流感的高發季節。



與往年不同的是，今年氣温下降更快、温差大，空氣冷而燥，這促使流行性感冒可能較往年提前來到高發階段，特別對兒童、老年人及慢性病患者、體弱者將構成較大威脅。因此，如何預防今冬流感的發生，是大家共同關心的話題。

基於目前的氣候和流感特點，在中國名中醫、廣州中醫藥大學副校長、廣東省中醫院院長張忠德「德叔」的帶領下，廣東省中醫院專家給大家推薦幾道預防流感藥飲方，希望能幫助大家健康過冬。

成人預防藥飲方

桑芪飲

材料：桑葉10克，蘆根15克，薏苡仁20克，桔梗10克，五指毛桃20克，薄荷5克（後下），金銀花6克。

製法：將諸物洗淨，上述材料放入鍋中，加適量清水，煮約30分鐘，代茶飲。此為1-2人量。

點評：疏風清熱，解毒利咽。適用於平素容易上火、口乾、咽乾或疼痛、大便偏乾等。



扶正防感飲

材料：薏苡仁20克，木棉花15克，廣藿香10克，紫蘇葉10克，防風10克，連翹10克，黃芪10克，生薑15克。

製法：將諸物洗淨，上述藥材放入鍋中，加適量清水，煮約30分鐘，代茶飲。此為1-2人量。

點評：扶正固表，散寒化濕。適用於平素易感冒、怕風怕冷、疲倦乏力、納差、胃脹、大便偏爛等。



兒童預防藥飲方

補氣增免飲

材料：黨參10克，五指毛桃10克，茯苓10克，麥芽10克，烏梅10克。

製法：將諸物洗淨，上述藥材放入鍋中，加適量清水，煮約40分鐘，代茶飲。此為1-2人量。

點評：補氣健脾。



