港聞
娛樂
酒店優惠
全運會
天氣消息
即時
熱榜
國際
中國
股市
生活
科技
體育
01深圳
經濟
觀點
健康
好食玩飛
女生
熱話
藝文格物
社區
教育
更多
登入
港聞
娛樂
酒店優惠
全運會
天氣消息
即時
熱榜
國際
中國
股市
生活
科技
體育
01深圳
經濟
觀點
健康
好食玩飛
女生
熱話
藝文格物
社區
教育
港聞
社會新聞
突發
政情
詐騙
偵查
教育
深度
香港經濟
天氣
娛樂
即時娛樂
人氣娛樂
電影
娛樂影片
眾樂迷
MIRROR
聲夢傳奇
酒店優惠
Trip.com優惠碼
Agoda 5%優惠碼
Klook 6%酒店優惠
深圳特價酒店
日本熱門酒店
全運會
2元乘車優惠
開賭NBA
股市印花稅
公務員削資
樓價告急走勢
香港經濟
天氣消息
國際
以巴戰爭
即時國際
環球趣聞
國際分析
世界專題
俄烏戰爭
紀實影像
中國
即時中國
大國小事
北上廣東
半導體大戰
藝文中國
中國觀察
台灣新聞
股市
生活
教煮
親子
01TV
寵物
教育職場
好生活
網購攻略
科技
實用教學
數碼生活
遊戲動漫
網科3.0
攝影專區
體育
即時體育
巴黎奧運
跑步行山
Jumper
武備志
動感影像
01深圳
深圳好去處
深圳新聞
深港發展
人物專題
經濟
財經快訊
投資理財
地產樓市
專題人訪
觀點
社論
全部
01觀點
01論壇
01專欄
香港要改革
健康
健康Easy
醫師Easy
醫美Easy
體檢優惠攻略
銀髮族
好食玩飛
食玩買
旅遊
郵輪攻略
旅遊熱
玩樂影片
活動好去處
女生
穿搭筆記
珠寶鐘錶
美容手帳
婚嫁專區
知性女生
談情說性
熱話
熱爆話題
開罐
研數所
人氣話題
影像熱話
藝文格物
一物
藝文
匠藝香港
藝文地圖
形而
攝影界
社區
社區專題
18區新聞
隱形香港
紀實影像
教育
中小學校園
教育發展
DSE專區
專上教育
海外升學
深造進修
請先登入
享受更多會員獨家優惠及功能！
登入
新聞總覽
港聞
娛樂
酒店優惠
全運會
天氣消息
即時
熱榜
國際
中國
股市
生活
科技
體育
01深圳
經濟
觀點
健康
好食玩飛
女生
熱話
藝文格物
社區
教育
港聞
社會新聞
公院殮房收費｜盧寵茂：免費期由3日延長至28日
撰文：
吳美松 胡家欣
出版：
2025-11-08 09:22
更新：
2025-11-08 09:29
港聞
社會新聞
公院殮房收費｜盧寵茂：免費期由3日延長至28日
撰文：
吳美松 胡家欣
出版：
2025-11-08 09:22
更新：
2025-11-08 09:29
公立醫院殮房明年起由免費改為按日收費，醫務衛生局局長盧寵茂出席公開活動時表示，今日下午一點，醫管局會在總部公布對優化公院殮房收費方案。他指，考慮市民意見後，將現有提出的免費日期，由3日延長到28日。
醫院管理局