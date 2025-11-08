公院殮房收費｜盧寵茂：免費期由3日延長至28日

公立醫院殮房明年起由免費改為按日收費，醫務衛生局局長盧寵茂出席公開活動時表示，今日下午一點，醫管局會在總部公布對優化公院殮房收費方案。他指，考慮市民意見後，將現有提出的免費日期，由3日延長到28日。

