發展局：優化海濱項目引入多元水上活動　實現跨代共融遊樂空間

發展局項目經理（海港）陳麗娟（左）及發展局助理秘書長（海港）鄭雪情（右）表示，發展局與各界一直致力以「先駁通、再優化」策略優化海濱，目標是在2028年將維港海濱長廊的總長度延長至34公里。近年，發展局積極推出不同新猷，為海濱注入新動力。（發展局圖片）

發展局局長甯漢豪今日（9日）發表「局長隨筆」，她表示局方與各界推動「先駁通、再優化」策略，進行各項海濱優化項目，目標是在2028年將維港海濱長廊的總長度延長至34公里。例如，近年在觀塘及灣仔海濱引入多元水上活動、優化西營盤海濱公園休憩空間，以及積極推展北角東岸板道項目，拉近市民與水體的距離。

九龍東避風塘水上活動新熱點 持續推動共享親水文化

發展局助理秘書長（海港）鄭雪情表示，九龍東毗連維港，擁有長約11公里的海濱長廊，貫穿馬頭角、啟德發展區至觀塘一帶。位於中心的觀塘避風塘及啟德水道，隨着啟德發展區的水質改善措施見效，水體質素已大為改善。

為此，起動九龍東辦事處提出「水體共享」建議，並與海事處共同制定了《共享觀塘避風塘指引》，於非颱風期間共享觀塘避風塘水體，作為避風塘、船隻停泊處，以及進行體育或康樂活動。此外，海事處亦將觀塘避風塘沿觀塘海濱花園的通航區由50米擴闊一倍至約100米，以釋放更多空間作水上康樂活動。

觀塘體育促進會會長周耀明表示，九龍東海濱坐擁地理及交通優勢，便於籌辦大型活動，更可與啟德體育園產生協同效應。（發展局圖片）

目前，三個位於觀塘避風塘海濱用地的水上訓練中心已逐步投入運作，分別由中國香港獨木舟總會、香港水上運動議會及觀塘體育促進會營運，並已舉辦多項本地及國際水上運動、康樂活動及訓練課程，包括獨木舟、平板賽艇、直立板等。去年亦舉辦了「第十五屆亞洲龍舟錦標賽」。

觀塘體育促進會會長周耀明表示，九龍東海濱擁有推廣水上活動的獨特優勢，其地理位置便利、交通配套完善，便於籌辦大型活動，更可與啟德體育園產生協同效應。

灣仔海濱多元親水體驗 經典鴨仔腳踏船、水上單車等

發展局項目經理（海港）陳麗娟介紹，位於灣仔的「海洋新幹線水上活動中心」為港島市區首個面向公眾的水上活動中心。中心由香港遊樂場協會營運，除特別設計分級水上活動課程外，亦設有多項定期舉辦且老少咸宜的特色項目，包括經典鴨仔腳踏船、維港日落及夜光遊、寵物同遊、直立板（立划板）水球和水上單車等，為市民提供嶄新的親水體驗。

除此之外，中心曾舉辦「第十五屆全國運動會遙控帆船選拔」和「深港澳槳板巡迴賽2025」等大型賽事。有關最新活動詳情，可瀏覽中心網頁。

香港城市大學社區參與計劃「尋城記」參加者周同學第一次參加中心舉辦的水上單車體驗。他認為在美麗的維港景色下暢玩水上活動是難得的體驗，而在教練悉心指導下，即使是新手也能在數次練習後掌握技巧，於水面上暢行，令參加者獲得成功感。

在香港賽馬會資助下，中心將於2026年展開優化工程，全面提升硬件配套，繼續推動水上活動及海濱發展。

建築署高級建築師鄭曉盈介紹，全新落成並將於年底啟用的西營盤海濱公園打造兼具休閒玩樂與景觀功能的優質公共空間，為大家帶來臨海新體驗。（發展局圖片）

西營盤海濱公園年底前啟用 實現創意共融海濱空間

另外，全新落成並將於年底啟用的西營盤海濱公園，貫通中山紀念公園及西區副食品批發市場的海濱長廊，打造兼具休閒玩樂與景觀功能的優質公共空間，為市民帶來臨海新體驗。

佔地約1.32公頃的公園由建築署設計建造、康樂及文化事務署管理。建築署高級建築師鄭曉盈介紹，公園的最大亮點是引進了嶄新及創意設施，包括全港公共空間首個雲朵形狀的戶外充氣遊樂設施「片片雲海」，具備防滑與緩衝特性，可同時容納多名兒童玩樂。

為平衡設施的挑戰性與安全性，除設置融入座椅的防撞軟墊及張貼告示說明規則外，亦安排工作人員現場講解規則，並實施年齡、人數與時間管理，確保使用者在安全環境下盡情玩樂。在公園正式開放前，更邀請了不同年齡的兒童參與試玩，並按實際使用情況，適當調整設施的規則及安排，務求大家玩得開心又放心。

陳麗娟表示，公園設有維港海濱首次出現的嬉水嬉沙區，讓小朋友在欣賞美景的同時，享受獨特的觸感遊戲，突破傳統遊樂場的感官體驗。帶同小朋友參與體驗環節的家長馬太認為，嬉沙區不但能激發小朋友的感官，園內完善的衞生設施更便於為小朋友清洗，設計相當貼心。她續表示，公園景觀開揚，讓家長在看顧子女的同時，乘着涼風欣賞海景，特別感到放鬆。

為實現跨代共融的遊樂體驗，公園特別設置大型旋轉平台，並輔以具遊樂元素的無障礙通道，方便輪椅使用者共同享用。公園亦設有觀景平台、搖擺韆鞦和日落滑梯等有趣設施，以及育嬰室和小食亭等配套。

此外，民政事務總署美化了西區海底隧道擋土牆，並將於園內建造寵物公園，為海濱空間增添更多色彩，全面打造「全齡友善、親子同樂、寵物友好」的多元休憩好去處，為中西區海濱注入嶄新活力。

北角東岸板道（東段）年底啟用 串連港島13公里維港海濱

北角東岸板道（東段）預計於今年12月逐步開放。新路段長約1.1公里，將年初開放的東岸板道（西段）及北角海濱花園連接至鰂魚涌海裕街。陳麗娟指出，在東岸板道全面開放後，全長約13公里、連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱將正式全線貫通，實現「一板貫通，暢踏西東」，串聯中西區的商業活力、灣仔區的歷史風貌及東區人文特色，為日後海濱發展提供更多可能。