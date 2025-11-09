全運會開幕式｜粵劇舞龍詠春呈現嶺南文化　會場響起《海闊天空》

全運會開幕式今晚（9日）在廣州的廣東奧林匹克體育中心舉行，場館內座無虛席。開幕式開始時，有北京體育大學學生朗頌中華體育精神頌，其後有裁判員代表隊及各省運動員進場，運動員進場時，會揮舞印有來自省份名稱的旗幟。



開幕式展現嶺南文化與科技，在表演節目加入廣東醒獅、舞龍、粵劇、詠春等元素，展現粵港澳大灣區特色，Beyond名作《海闊天空》粵語版在會場響起。



全運會開幕禮長75分鐘，分為3個部份，有嶺南特色的舞龍表演。(新華社)

全運會開幕禮長75分鐘，分為3個部份，文體展演有粵劇演出。(新華社)



今屆全運會首次由粵港澳三地共同承辦，同時是香港首次參加承辦的一屆。開幕式由執導過電影《無間道》的劉偉強擔任總監製，歷時約75分鐘，以「圓夢未來」為主題，分「同根同源」、「同心同緣」、「同夢同圓」三個篇章。



全運會開幕禮11月9日在廣州黃村廣東奧林匹克體育中心舉行。（左起）香港藝人林曉峰、陳小春、謝天華及錢嘉樂一同唱出Beyond名作《海闊天空》。(新華社)

其中，在醒獅表演期間，表演台上有人擊鼓、揮旗，場館亦以科技效果呈現立體「醒獅」，場面浩蕩。至於詠春，大會請來葉問的傳人，表演打木人樁。粵劇表演方面則有藝人汪明荃等演繹經典曲目《彩雲追月》。

令人驚喜是香港藝人林曉峰、陳小春、謝天華及錢嘉樂一同獻唱Beyond名作《海闊天空》粵語版，並請來四大天王之一的劉德華演唱《我是中國人》。

全運會開幕禮11月9日在廣州黃村廣東奧林匹克體育中心舉行。本港「四大天王」之一劉德華演唱《我是中國人》。(新華社)

