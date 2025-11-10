七旬翁疑訛稱咖啡機項目獲國際品牌垂青　涉騙港公司投資逾317萬

七旬翁涉訛稱一項咖啡機項目獲國際品牌垂青，誘騙一間香港公司投資，並引薦聘用兩間公司生產，騙得逾317萬元，國際品牌方面則否認聘用過該兩間公司。老翁被控1項欺詐罪，今（10日）在區院否認控罪受審。



被告馮宗熊（73歲）否認一項欺詐罪，指他於2019年10月24日至2020年4月3日期間，在香港向富識醫療科技有限公司虛稱Keurig Dr Pepper Inc.是咖啡機生產項目的買家，意圖詐騙富識向BM Technology Design Limited，及韋奇工業有限公司結清約317萬元的付款，導致上述2間公司獲得利益，或富識蒙受不利不利。

被告馮宗熊否一項欺詐罪，在區域法院受審。(陳曉欣攝)

控辯雙方承認事實指，被告約在2018年12月18日，與黎曉陶和羅碩健一同到訪一間位於新加坡的廠房，並簽訂股東協議。富識於2019年2月1日成立，由黎曉陶的兄長黎文幹全資擁有，黎文幹委任被告和羅碩健為行政總裁和營運總監，翌月被告等人簽訂新股東協議。

被告向黎曉陶引薦兩間公司

及至2019年5月，被告建議黎曉陶就一個名為Coffee Once Cycle的咖啡機項目，聘用韋奇工業有限公司（下稱韋奇）製造塑膠壓鑄公模和塑膠啤塑零件，黎曉陶之後向韋奇和BM Technology Design Limited支付了約317萬元。

被告設電郵與黎曉陶談工作

被告在2020年3月，以其英文名登記電郵網域＠keurigdpepper.com；並自2019年10月至2020年3月，使用tuomas.p.keurigmkg@gmail.com等電郵，與黎曉陶洽談成本估算、工作日程表、協議、產品設計和進度事宜。

買家稱未有聘用被告引薦的公司

被指為買家的國際飲料品牌Keurig Dr Pepper Inc.（KDP），其總產品主任Roger Johnson確認KDP從來沒有聘用BM Tech或韋奇提供任何服務、零件、商品、產品、或作任何類型產品的供應商。

被告在2021年12月29日被捕，其手提電腦亦被檢取為證物。

案件編號：DCCC 134/2024