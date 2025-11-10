公民科｜考生誤以為僅步行屬低碳出行　和平共處五原則僅48%答對

2025公民與社會發展科考生表現出爐。首次出現在該科的「立場題」，問及考生是否同意「就現時香港情況，人們實踐低碳出行是不容易的。」《試題專輯》指出，部分考生對「低碳出行」的理解欠全面，誤以為只有步行才算是低碳出行，未能適當地運用有關知識解釋其立場。



另外，有選擇題要求考生選出不屬於「和平共處五項原則」的選項，正確答案為「承認一切種族的平等」，僅有48%考生答中。



考評局。（資料圖片）

公民與社會發展科文憑試第二年開考，考試時間為兩小時，設有三條必答題目，屬資料回應題。全卷設有四條多項選擇題，較去年少一題；其餘屬2分至8分的短答或長答題。三條必答題圍繞著低碳出行與香港人的運動習慣、中國外交政策及香港中外文化匯聚特色。

第二條題目主題關於中國外交政策。(資料圖片/周令知攝)

有考生答「立場題」提出矛盾理據

其中，該科目首次出現的「立場題」關於低碳出行，問及考生是否同意「就現時香港情況，人們實踐低碳出行是不容易的。」《試題專輯》指出，表現稍遜的考生未能清楚表明其立場，甚至提出矛盾的理據。另外，部分考生對「低碳出行」的理解欠全面，誤以為只有步行才算是低碳出行，未能適當地運用有關知識解釋其立場。

此外，有選擇題要求考生在「平等互利」、「互不干涉內政」、「承認一切種族的平等」、「互相尊重主權和領士完整」四個選項中，選出不屬於「和平共處五項原則」的選項。該題的正確選項為「承認一切種族的平等」，但僅有48%考生答中。答對的比率屬四條選擇題中最低。

《試題專輯》提到，本屆的考生表現令人滿意，答題大致能表現出合理的水平。大部分考生能明白題目的要求，對題目所涉及的課題及相關知識有基本的理解，並有意識地運用所提供的資料。考評局建議考生，持續加強對現令香港社會的發展、與國家的關係和國家最新發展的認識，以及對中華文化的認識和欣賞。