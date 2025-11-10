大東山人潮｜運輸署：嶼巴將加強服務　安排「吉車」伯公坳載客

內地旅客近年傾向來港深渡遊，位於大嶼山的大東山亦是熱門景點之一，在過去的周末，社交平台小紅書中有多則帖文顯示，出現百人晚間排隊等巴士落山。



運輸署今（10日）表示，嶼巴已增加途經伯公坳巴士站往東涌的第3M、11及23號線的班次，其中下午繁忙時段的聯合班次，由約5分鐘一班加密至約3分鐘一班；同時，嶼巴安排「吉車」由該站起載，以進一步疏導乘客。



圖為於內地小紅書的帖文，顯示估計於11月8日拍攝的大東山人潮。（小紅書截圖）

有網民在過去的周末，在社交平台小紅書上發布圖片，大嶼山大東山人頭湧湧，上山的路上充滿遊客，亦有市民昨日（9日）在社交平台Threads上傳短片，顯示到大東山後，離開時等巴士的人龍長到見不到龍尾，影片可見逾百人在晚間於伯公坳巴士站（即大東山出入口巴士站）排長龍等車。

圖為市民於2025年11月9日上載短片，顯示周末到大東山後，離開時等巴士的人龍長到見不到龍尾。（threads@wingchan_1881截圖）

運輸署今在Facebook上發文，指因應入秋以來周末及假日人流增加，已要求新大嶼山巴士加強服務，應對乘客需求。在剛過去的周末，嶼巴已增加途經伯公坳巴士站往東涌的第3M、11及23號線的班次。其中，下午繁忙時段的聯合班次由約5分鐘一班加密至約3分鐘一班。同時，嶼巴安排「吉車」由該站起載，以進一步疏導乘客。

運輸署指，會繼續與公共運輸服務營辦商緊密合作，做好交通配套，便利市民及遊客體驗香港旅遊熱點的魅力。