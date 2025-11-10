今日新聞8分鐘｜警方特遣隊跪擒金鍊賊｜何文田站A出口不標愛民邨

元州邨火警逾200人疏散 1男童不適 街坊大叫：火燭呀走呀

長沙灣元州邨發生火警。今日（9日）傍晚6時46分，警方接獲多個報案，指元泰樓一單位起火冒煙。消防接報趕抵，花約12分鐘將火撲熄。火警中，逾200人疏散，一名13歲男童吸入濃煙不適，他清醒被送往明愛醫院治理。消防經初步調查，相信起火原因無可疑。消息指，起火單位位於元泰樓19樓，疑有雜物起火，戶主為一名老婦，她幸無受傷，事後在場助查。網上影片可見，起火單位冒出濃煙，警鐘長鳴，有街坊高聲大叫提醒：「火燭呀！走呀！」

元朗掌牛山現火龍 火線一度長500米 焚燒10小時熄滅

元朗發生山火。周日（9日）傍晚約6時18分，警方及消防先後接獲多個報案，指掌牛山山頭起火。據了解，周日晚上9時許，山火火線長達500米，其後燒成兩條分別長200米及100米火線。網上圖片可見，山頭出現長長「火龍」，火光熊熊，火勢猛烈；遠至元朗尚悅一帶屋苑、深圳灣亦清晰可見。天文台由嘉道理農場暨植物園望向西面拍攝的天氣照片，亦可看見山火。

大東山芒草季現人潮 行山客稱「遠看像逃難」 落山上百人等巴士

內地旅客近年流行來港行山，除西貢北潭涌一帶每逢假日逼爆，位於大嶼山的大東山近日也人頭湧湧。內地小紅書多則帖文顯示，由於大東山踏入一年一度的芒草季節，這兩天山頭一片人海。另有香港市民在社交平台上載短片稱，離開時等巴士的人龍長到見不到龍尾，根據畫面估計有上百人在排隊。

長髮男賊元朗周生生掠$2.2萬金鏈 逃400米遭撳地擒獲 揭另涉1案

元朗青山公路—元朗段87號「周生生」珠寶，今日（9日）有賊人扮客搶金鏈。傍晚6時許，警方接獲該分店職員報案，指一名「男顧客」試戴一條值約2.2萬元的金手鏈，戴上手後即拔足逃去。警員接報展開兜截，未幾特遣隊人員在約400米外、近港鐵元朗站對開的朗日路，擒獲涉案姓彭（29歲）男子。據目擊者提供相片可見，疑犯蓄長髮，被一名疑是便衣男警撳於地上制服。

港鐵何文田站A出口改標朗賢峯 田北辰：離Ｘ晒譜 已向港鐵反映

港鐵何文田站上蓋豪宅「朗賢峯」入伙，港鐵近日也將何文田站A出口的指示牌，由原本標示「愛民邨/何文田邨」更改為「朗賢峯」。曾任九鐵主席的立法會議員田北辰聞悉，不禁批評「離Ｘ晒譜」，他認為標示應「歷史先行」，他已向港鐵有關方面反映，相信會快速修改。曾在港鐵任職的另一立法會議員張欣宇指，出口一般會以最有標誌性的地方作標示，提到何文田站已啟用近10年，市民已習慣原本標示「愛民邨/何文田邨」，認為改名的做法不妥當。對於應否改回原本標示，他指：「如果一件事你唔應該咁做，你道理上唔應該咁做，你就算話唔係好多人投訴...... 其實你都應該行返一個更加合理嘅方式。」

港籍遊客台灣體驗飛行傘 撞到另名遊客傘繩 雙雙墮樹林無人受傷

11月8日，香港籍遊客到南投埔里虎頭山飛行場體驗飛行傘時，疑似因為操作不慎，飛到一半撞到另一名遊客的傘繩，雙雙掉入下方的樹林，驚悚一幕也被民眾剛好拍下。業者強調，當時是一位香港來的學員、與一名台灣玩家在山邊盤旋，當天氣流微弱，雙方在沒有注意傘的距離與高度而碰撞迫降掛樹，他們透過無線電回報沒有受傷，自行回收傘具返回，因此沒有啟動醫療通報。

颱風鳳凰吹襲菲律賓至少2死 過百萬人疏散吊橋被吹到狂搖

超強颱風鳳凰（Fung-wong，又名Uwan）吹襲菲律賓中部和東部地區，造成至少兩人死亡。強降雨和強風導致比科爾地區大片地區停電。據路透社報道，超過一百萬人已從高危地區撤離，預計鳳凰最早將於11月9日（周日）晚上在奧羅拉省登陸。從網上影片可見，甘馬粦省（Camarines Sur）的一座吊橋被颶風吹得東歪西倒。

美國參議院60票通過臨時撥款法案 有望結束聯邦政府停擺

美國參議院11月9日晚上以60票讚成、40票反對的結果通過了一項臨時撥款法案，將為聯邦政府提供資金直至1月30日，結束長達40天的政府停擺。

攜160片瀕危鯊魚翅闖關 重逾9kg！男子橫琴口岸被查

近日，一名男子攜帶9.14公斤瀕危鯊魚翅，經橫琴口岸入境內地時被查。