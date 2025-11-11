內地女隱瞞與港夫離婚獲發單程證 再婚被揭失港身份證 覆核被拒
內地女子逾廿年前和港人在內地結婚數月後離婚，但她繼續申請來港，並獲內地公安局發出來港的單程證。惟她十多年前要在內地再婚，並向入境處申請「無結婚紀錄證明書」，被發現她疑隱瞞申請來港時已與港夫離婚。入境處展開調查後撤銷其香港身份證，並拒絕她申請永久居留。女子不服決定提出司法覆核，高等法院法官高浩文早前駁回其申請，今（11日）下判辭指該女子向入境處隱瞞離婚的事屬謊言，裁定她敗訴，又引「貓王」皮禮士利的名言指真相是不會消失的。
Truth is like the sun; you can shut it out for a time, but it ain’t going away．(真相就像太陽，你可以暫時把它屏蔽掉，但他不會消失。)
申請人為趙紅，答辯人為 人事登記審裁處，人事登記辦事處長（現由入境處長擔任）被列為利益關係方。
申請人趙紅申請在港永久居留的時序
1977年 趙紅於內地出生。
2001年1月 趙與一名何姓港人在山東結婚。
2001年3月 趙申請來港的單程證。
2001年6月 趙誕下兒子。
2001年7月 趙與姓何丈夫離異。
2002年7月 深圳法院頒令趙紅與何姓丈夫離婚。
2006年 內地公安部向趙紅批出單程證，她同年以單程證來港，並申請香港身份證，聲稱已婚（未提已離婚）。
2010年10月 趙紅為在內地結婚，申請「無結婚紀錄證明書」，並聲稱已離婚、在港沒結婚。入境處因此展開調查。
2013年 趙紅向入境處申請永久居留
2019年 入境處撤銷趙紅的身份證，並拒絕其永久居留申請。
其後趙紅向人事登記審裁處提出上訴，但遭駁回。
趙質疑公安局亦沒指她欺詐
代表趙大律師質疑，審裁處錯誤考慮，若公安局知悉趙已離婚，是否仍會向她發出單程證，和趙是否透過欺詐取得單程證。若公安局也沒有明言趙透過欺詐取得單程證，或該單程證屬無效，認為審裁處應考慮相關時期的內地法律，以考慮趙未有透露她離婚，會否令她的單程證無效。
官指趙向處方稱已婚屬說謊
惟法官認為趙和何已離婚，不符合在港定居的所需條件，她向處方聲稱已婚，亦屬說謊，趙是否曾作虛假陳述，答案而顯然而見，不需考慮內地法律。而審裁處已考慮趙是否不合法地入境，即她是否誤導入境處職員，和是否使用不合法地取得的旅行證件。法官因此裁定趙敗訴，並裁定她需支付入境處的訟費。
案件編號：HCAL1322/2025