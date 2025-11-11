內地女隱瞞與港夫離婚獲發單程證　再婚被揭失港身份證　覆核被拒

內地女子逾廿年前和港人在內地結婚數月後離婚，但她繼續申請來港，並獲內地公安局發出來港的單程證。惟她十多年前要在內地再婚，並向入境處申請「無結婚紀錄證明書」，被發現她疑隱瞞申請來港時已與港夫離婚。入境處展開調查後撤銷其香港身份證，並拒絕她申請永久居留。女子不服決定提出司法覆核，高等法院法官高浩文早前駁回其申請，今（11日）下判辭指該女子向入境處隱瞞離婚的事屬謊言，裁定她敗訴，又引「貓王」皮禮士利的名言指真相是不會消失的。



Truth is like the sun; you can shut it out for a time, but it ain’t going away．(真相就像太陽，你可以暫時把它屏蔽掉，但他不會消失。) 「貓王」皮禮士利

申請人為趙紅，答辯人為 人事登記審裁處，人事登記辦事處長（現由入境處長擔任）被列為利益關係方。

申請人趙紅不滿被撤銷香港身份證，在高等法院提司法覆核被駁回。(黃浩謙攝)

貓王在1967年迎娶Priscilla（GettyImages）

法官高浩文在判辭中引用貓王皮禮士利（圖)的名句形容申請人趙紅真相不能藏。(gettyimages圖片)

申請人趙紅申請在港永久居留的時序

1977年 趙紅於內地出生。

2001年1月 趙與一名何姓港人在山東結婚。

2001年3月 趙申請來港的單程證。

2001年6月 趙誕下兒子。

2001年7月 趙與姓何丈夫離異。

2002年7月 深圳法院頒令趙紅與何姓丈夫離婚。

2006年 內地公安部向趙紅批出單程證，她同年以單程證來港，並申請香港身份證，聲稱已婚（未提已離婚）。

2010年10月 趙紅為在內地結婚，申請「無結婚紀錄證明書」，並聲稱已離婚、在港沒結婚。入境處因此展開調查。

2013年 趙紅向入境處申請永久居留

2019年 入境處撤銷趙紅的身份證，並拒絕其永久居留申請。

其後趙紅向人事登記審裁處提出上訴，但遭駁回。

法官高浩文指申請人趙紅向處方聲稱已婚屬說謊。（資料圖片）

趙質疑公安局亦沒指她欺詐

代表趙大律師質疑，審裁處錯誤考慮，若公安局知悉趙已離婚，是否仍會向她發出單程證，和趙是否透過欺詐取得單程證。若公安局也沒有明言趙透過欺詐取得單程證，或該單程證屬無效，認為審裁處應考慮相關時期的內地法律，以考慮趙未有透露她離婚，會否令她的單程證無效。

官指趙向處方稱已婚屬說謊

惟法官認為趙和何已離婚，不符合在港定居的所需條件，她向處方聲稱已婚，亦屬說謊，趙是否曾作虛假陳述，答案而顯然而見，不需考慮內地法律。而審裁處已考慮趙是否不合法地入境，即她是否誤導入境處職員，和是否使用不合法地取得的旅行證件。法官因此裁定趙敗訴，並裁定她需支付入境處的訟費。

案件編號：HCAL1322/2025