今日新聞8分鐘｜內地「暴走團」殺入西九｜陳可辛「自炒」撼斷樹

有片｜屯門公路泥頭車陷火海 出九龍近青田交匯處一度受阻

今日（11日）上午9時18分，一輛泥頭車在屯門公路往九龍方向近青田交匯處起火。由網上圖片可見，泥頭車車頭陷入火海，火勢猛烈，大量濃煙湧出充斥管道。消防員到場灌救，11分鐘後將火救熄，無人受傷；不過受事故影響，現場交通受阻。

長沙灣元州邨雙屍 保安員巡樓察覺異味 消防破門揭兄弟倒斃單位

長沙灣發生雙屍命案。周二（11日）清晨6時25分，元州邨元樂樓的保安員巡樓期間，察覺一個單位傳出異味，拍門良久無人回應，於是報案。消防員到場破門入屋，發現兩名男子倒臥單位，經救護員檢驗證實他們均已明顯死亡。

港鐵何文田站A出口指示牌｜何文田邨/愛民邨補回 朗賢峯平排而列

港鐵何文田站上蓋豪宅「朗賢峯」入伙，有聲稱住於何文田站附近愛民邨的居民投訴及不滿何文田站A出口指示牌由原本「愛民邨/何文田邨」改為「朗賢峯」 ，實政圓桌立法會議員田北辰亦在社交平台批港鐵「零政治智慧」，「離晒大譜」。事件曝光後一日多，至今早（11日），何文田站A出口懸掛天花板的指示牌，由只有「朗賢峯 (ONMANTIN)」再改，中文標示由左至右「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」三地方平排而列。

有片｜陳可辛駕平治越野車香島道「自炒」 撞欄剷上行人路撼斷樹

今日（11日）中午12時許，著名導演陳可辛，駕駛掛上自訂車牌的平治G-Class越野車，沿深水灣香島道往赤柱方向行駛，至33號外疑失事直撼左邊欄杆，再剷上行人路撞毀路邊一棵樹。事件中陳可辛沒有受傷，致電報警，警方列交通意外調查。

內地「暴走團」殺入香港！沿路播大聲音樂助威 惹途人側目│有片

內地近年興起「暴走團」，網絡流傳影片顯示有「暴走團」來港活動，在維港兩岸步行，並沿路播放音量巨大的音樂助威，惹來途人側目。

女子Carousell買羽毛球拍過數後無貨 撳不明連結退款遭轉走$50萬

警方於Facebook專頁「守網者」分享一宗騙案，指一名女事主在二手交易平台 Carousell買「羽毛球拍」，過數後卻被告知「已售罄」，遂點擊騙徒提供的不明連結退款，其間輸入銀行戶口資料，最終發現戶口內逾50萬元存款被轉走。警方又指，過去一周共接獲逾200宗網購騙案，涉款共過千萬元。

美政府停擺結束有望 參院正式通過臨時撥款法案 送交眾議院表決

美國聯邦政府停擺結束有望，參議院11月10日通過臨時撥款法案，法案將送交眾議院表決。倘撥款法案最終獲國會通過，將為聯邦政府提供資金直至明年1月30日，結束長達40多天的政府停擺。

印度新德里汽車爆炸10死逾30傷 全國多地進入戒備狀態 車主扣查

印度新德里周一（10日）發生汽車爆炸，美國有線電視新聞網（CNN）稱，至少造成10死、30多人受傷。報道並引述當地醫院Lok Nayak Hospital的醫生稱，這些傷者均「傷勢嚴重」。現場位於著名景點紅堡（Red Fort）的地鐵站附近，爆炸引致多輛汽車受損。爆炸發生後，該區域已被封鎖。警方發言人稱，爆炸具體原因仍在調查，不排除任何可能性。除新德里外，北方邦（Uttar Pradesh）、比哈爾邦（Bihar）、馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）等，多邦均宣布進入高度戒備狀態。

新德里電視台（NDTV）隨後報道，涉事汽車的車主已被扣查。《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，警方正就車輛所有權問題對兩人進行訊問。該輛現代（Hyundai）i20型汽車最初登記在一人名下，據指約一年半前轉售。涉事兩人正在接受查問，以追查後續交易並確定所有權。

颱風鳳凰襲菲律賓4死 巨浪淹沒房屋 女孩躲屋頂險被沖走｜有片

菲律賓政府11月10日（周一）表示，今年吹襲該國的最強颱風鳳凰（Fung-Wong，又名Uwan）已造成4人死亡。在鳳凰9日（周日）登陸之前，超過一百萬人被緊急疏散。颱風為人口最多的呂宋島帶來狂風暴雨和巨浪，導致一些人徹夜難眠。網上有大量影片，記錄巨浪淹沒近岸房屋的一刻。其中一條片更是險象橫生，可以看見一名女子逃到屋頂避難，期間幾乎被洪水沖走。