連環爆炸案｜兩被告李嘉濱及張家俊就定罪及判刑提上訴
撰文：陳曉欣
出版：更新：
2020年初明愛醫院及口岸連環爆炸案，其中兩名被裁定判串謀導致爆炸罪，被判囚16年8個月的被告李嘉濱及張家俊，周一(10日)就他們的定罪及判刑提出上訴，暫未排期聆訊。
兩名上訴人：李嘉濱，30歲，裝修工，及張家俊，34歲，程式工程師，經審訊後被裁定串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪成，指他們在2019年11月至2020年3月，與在港數宗爆炸事件有關。該罪最高刑罰為20年監禁。
同案被指是主腦的被告何卓為(41歲，無業)，被裁定同一罪罪成，被判囚18年，暫未見何有提出上訴申請。
被定罪3名被告的角色
控方指案件涉及2宗實質爆炸及1個放炸彈的計劃(詳看下圖)。法官陳仲衡判刑時斥各被告的行為是向社會宣戰，何被指是首腦，入獄18年，其餘2人則囚16年8個月。
案件編號：CACC 434/2025
